Госдума увеличила пособия на детей до трёх лет для нуждающихся семей

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому будут изменены критерии нуждаемости и продлены сроки выплат пособий на первого и второго ребёнка.

Документом предусмотрено увеличение количества семей, которые получают пособия на первого и второго ребёнка путём изменения критерия нуждаемости. Так, с 1 января 2020 года, когда поправки вступят в силу, возможность оформить выплаты получат те семьи, у которых доход на обоих родителей не превышает двух прожиточных минимумов. Ранее же на выплаты могли претендовать семьи, доход которых на каждого члена семьи не превышает полуторакратного прожиточного минимума.

Также законопроектом предусмотрено изменение периода соответствующих выплат. Они будут продлены до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Сейчас этот срок составляет полтора года.

Согласно нововведению, сначала молодым родителям необходимо подавать заявление на пособия до достижения ребёнком возраста одного года, а потом писать новое заявление и продлевать срок выплат ещё на один год. Таким образом, заявление о пособии можно подать три раза.