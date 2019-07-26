Они занимают чужие кресла. Депутаты, которым "не место в Госдуме"

В свет вышел очередной рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы". Согласно документу, последние места занимают самые неизвестные и малоактивные депутаты. Возглавляет десятку аутсайдеров миллионер Сергей Петров из ЕР, который пришёл в Госдуму ещё в 2016 году. Его доход за 2018 год составил 26 млн рублей. За ним следуют коллеги по партии Татьяна Гоголева и Валентин Чайка. Один из авторов рейтинга, Алексей Мартынов, подчёркивает, говоря о пассивных слугах народа, что они "не планируют продолжать политическую карьеру либо тяготятся депутатской работой", поэтому "явно занимают чужое место".

Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

Рейтинг рассчитывается на основании четырёх базовых параметров: народное голосование, активность депутатов, медиацитируемость и экспертное мнение.

Антитоп-10

Авторами рейтинга была проанализирована работа 440 депутатов Государственной думы. Последние строчки заняли шесть депутатов. Среди них Евгений Марков и Андрей Кузьмин от ЛДПР, Михаил Берулава и Михаил Авдеев от КПРФ, Сергей Веремеенко, Александр Ярошук от ЕР. Но их авторы документа считают "неосвоившимися", потому что они получили мандаты осенью 2018 года или весной 2019-го.

А фактическую десятку аутсайдеров возглавляет Сергей Петров из ЕР. В рейтинге он занимает 434-е место. По данным системы СПАРК, является бенефициаром ООО "СПВ инвест" с доходом за 2017 год более 158 млн рублей. Согласно той же базе, он является совладельцем пяти компаний и обладает сразу тремя внедорожниками Range Rover. За прошлый год задекларировал 26 миллионов рублей доходов. Хотя в Думу избирается уже третий раз подряд.

Сергей Петров. Фото © Анвар Галеев / ТАСС

Второе и третье места делят коллеги по партии — Татьяна Гоголева и Валентин Чайка (ЕР). — Петров не запомнился какими-либо законопроектами, так же как и выступлениями. Вполне объективно попали в этот список Гоголева и Чайка. Это малозаметные депутаты, — прокомментировал Лайфу политолог Дмитрий Фетисов.

За ними следуют другие "списочники" — представители партии большинства, которые занимают провальные пятое, шестое, восьмое, девятое и десятое места, — Александр Жупиков, Светлана Солнцева, Батор Адучиев, Мурад Гадыльшин и Василий Шишкоедов. На четвёртом и седьмом — Ваха Агаев и Ризван Курбанов от КПРФ. Свои мандаты они получили в 2016 году, многие из них побывали и в предыдущих созывах.

Сколько стоит налогоплательщику один депутат?

В 2018 году Госдума официально раскрыла размер зарплаты и пенсии народных избранников. Среднемесячная зарплата обычного депутата составила 388,5 тыс. рублей.

388,5 тыс. рублей Фото © Владислав Шатило / RBC / ТАСС

Здесь не учитывается надбавка за участие или руководство в различных комитетах.

+ 1 млн рублей в год на транспорт каждому во время поездок на региональные недели Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В прошлом году было принято решение выделить каждому депутату до 1 млн рублей на год на транспортные расходы во время поездок в регионы.

К этому стоит добавить ведомственные квартиры для новичков или "бездомных" слуг народа. Когда в 2016 году разразился скандал с государственными квартирами для депутатов предыдущего созыва, которые не спешили выселяться из госжилья, то, по сообщениям СМИ, ряду избранников пришлось ютиться в гостиницах по 14 тыс. рублей за номер в сутки.

11 млрд руб — обеспечение деятельности Госдумы в год Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

Обеспечение деятельности Государственной думы в 2018 году обошлось госбюджету в 10,69 млрд руб. Известно, что в 2019 году эта сумма была превышена и достигла почти 11 млрд рублей.

Доходы аутсайдеров рейтинга

Стандартные доходы практически всех десяти пассивных депутатов, представленные на сайте Госдумы, колеблются в строгих рамках от 4 до 7 млн рублей. С учётом среднемесячной зарплаты за 2018 год такая сумма и составляет минимум 4 662 000 рублей. Однако, если посмотреть на отчёт Вахи Агаева, который занял четвертое место в списке аутсайдеров, его доход за восемь лет работы депутатом Госдумы сократился с 44 млн рублей до 5,8 млн рублей. Что это, как не парламентская этика? Сейчас по доходам среди тех, кто находится в конце рейтинга эффективности депутатов, лидирует Сергей Веремеенко, пришедший в парламент в сентябре прошлого года. Его доход составил 492 млн рублей в год.

Корректность рейтинга

Политологи сочли сомнительным появление на последних позициях ряда политиков. Среди них Михаил Берулава, который в предыдущем созыве внёс в Госдуму более 40 законопроектов.

— Сейчас ему передали мандат ушедшего от нас знаменитого учёного Жореса Алфёрова. Также Берулава стал одним из инициаторов в 2014 году законопроекта о вхождении Крыма в состав России. У него много инициатив, связанных с образованием. Девять проектов в прошлом созыве стали законами, — сказал Лайфу политолог Павел Данилов.

Политконсультант Леонид Давыдов напомнил, что депутаты находятся не в равном положении. Кто-то уже раскручен и известен, то же самое касается их положения внутри партий — в каждой есть спикеры и фронтмены. У одномандатника есть больше возможностей работать на земле, чем у депутатов-списочников, потому что они не связаны с одним округом.

С ним солидарен политолог Александр Пожалов. Он считает, что в этой ранжировке преобладает медийность и нет чёткого анализа законотворчества каждого депутата.

— Считаю, что методологически рейтинг некорректен. Есть такой механизм, когда один парламентарий является инициатором законопроекта, а потом к нему присоединяются коллеги. Получается, что для галочки, — сказал Пожалов.

Он полагает, что для того, чтобы верно оценить работу депутата, нужно смотреть, какие поправки вносятся при вторых чтениях, что учитывается, а что нет. Это долгий и кропотливый труд.

Обратный отсчёт

Согласно выводам экспертов, рейтинг полезности депутатов возглавили глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия"), депутат Сергей Гаврилов (КПРФ) и глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

В десятку лидеров рейтинга также вошли Антон Гетта, Анатолий Аксаков, Андрей Макаров, Ирина Яровая, Пётр Толстой, Виталий Милонов и Леонид Слуцкий.