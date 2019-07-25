В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в некоторых регионах
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Подобная инициатива должна помочь избежать постоянного оттока молодых людей из отдалённых областей страны.
В Государственной думе прозвучало предложение о полностью бесплатном высшем образовании в регионах, граничащих с иностранными государствами. Об этом сообщается в обращении зампреда Комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова к министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову, передаёт РИА "Новости".
Депутат аргументировал свою позицию желанием выпускников поступить в "сильный вуз", находящийся, как правило, в городах с устойчивой инфраструктурой. Таким образом, молодые люди тратят либо все деньги на обучение там, либо изо всех сил стараются попасть на бюджетную квоту.
— Повысить привлекательность обучения в вузах приграничных регионов поможет создание режима полностью бесплатного образования для студентов, проживающих в приграничных территориях, — поясняет Чернышов.
В данном случае, по его словам, есть высокая вероятность того, что выпускники местных вузов останутся работать в тех же регионах, где проходили обучение. А это, в свою очередь, позволит избежать постоянного оттока молодёжи из отдалённых регионов.
Кроме того, отмечает политик, существует необходимость повысить влияние на соотечественников за рубежом и русскоговорящих иностранцев, в связи с чем стоит расширить квоту на образование у данных групп.
Подобная инициатива, по словам Чернышова, не только позволит многим выпускникам получить бесплатное высшее образование, но и привлечёт в малые города новых жителей, а также улучшит инфраструктуру. Основная часть отучившейся молодёжи впитает в себя уважение к идеям и культурным ценностям России, о которых молодые люди будут рассказывать у себя на родине, поднимая авторитет страны и формируя положительное общественное мнение.