Милонов предложил создать в России музей памяти Первой мировой войны
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Парламентарий уверен, что это может помочь в патриотическом и нравственном воспитании молодёжи.
Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил за создание в России музея памяти Первой мировой войны. Соответствующее обращение, адресованное министру культуры Владимиру Мединскому, имеется в распоряжении РИА "Новости".
По мнению Милонова, в последние годы в мире растёт интерес к изучению наследия Первой мировой, однако в нашей стране данную тему обходят стороной.
— Можно сказать, что в отечественной историографии до сих пор правит советский подход к изучению данной темы: считается, что Первая мировая война играет в истории России второстепенную роль и не особо повлияла на развитие нашей страны, — отметил Милонов.
Парламентарий подчеркнул, что на сегодняшний день в России отсутствуют специализированные научные центры по изучению Первой мировой войны — за исключением небольшой экспозиции в Санкт-Петербурге.
Депутат уверен, что открытие подобного центра может помочь в патриотическом и нравственном воспитании молодёжи.