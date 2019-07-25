Милонов предложил создать в России музей памяти Первой мировой войны

Парламентарий уверен, что это может помочь в патриотическом и нравственном воспитании молодёжи.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил за создание в России музея памяти Первой мировой войны. Соответствующее обращение, адресованное министру культуры Владимиру Мединскому, имеется в распоряжении РИА "Новости".

По мнению Милонова, в последние годы в мире растёт интерес к изучению наследия Первой мировой, однако в нашей стране данную тему обходят стороной.

— Можно сказать, что в отечественной историографии до сих пор правит советский подход к изучению данной темы: считается, что Первая мировая война играет в истории России второстепенную роль и не особо повлияла на развитие нашей страны, — отметил Милонов.

Парламентарий подчеркнул, что на сегодняшний день в России отсутствуют специализированные научные центры по изучению Первой мировой войны — за исключением небольшой экспозиции в Санкт-Петербурге.