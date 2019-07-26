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Опубликовано 26 июля 2019, 00:53

Володин заявил, что не читает телеграм-каналы

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

По его мнению, там можно наткнуться на большое количество недостоверной информации.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в ходе визита в Тамбовскую область признался журналистам, что не читает информацию в телеграм-каналах.

Та информация, которая там [в анонимных телеграм-каналах] продвигается и озвучивается, может быть, предполагаю, недостоверной, — заявил Володин.

В подтверждение своей мысли он привёл в пример ситуацию, когда в семью приходит кто-то, сообщающий недостоверную информацию жене о её супруге. В таком случае, по его мнению, женщина либо выгонит такого человека, либо подаст на развод.

Кроме того, Володин подчеркнул, что у него нет необходимости читать телеграм-каналы, так как существуют официальные СМИ, дающие подтверждённую информацию.

Никакие телеграм-каналы не читаю, — подытожил спикер Госдумы.

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