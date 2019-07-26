Володин заявил, что не читает телеграм-каналы

По его мнению, там можно наткнуться на большое количество недостоверной информации.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в ходе визита в Тамбовскую область признался журналистам, что не читает информацию в телеграм-каналах.

— Та информация, которая там [в анонимных телеграм-каналах] продвигается и озвучивается, может быть, предполагаю, недостоверной, — заявил Володин.

В подтверждение своей мысли он привёл в пример ситуацию, когда в семью приходит кто-то, сообщающий недостоверную информацию жене о её супруге. В таком случае, по его мнению, женщина либо выгонит такого человека, либо подаст на развод.

Кроме того, Володин подчеркнул, что у него нет необходимости читать телеграм-каналы, так как существуют официальные СМИ, дающие подтверждённую информацию.