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Регион
Опубликовано 26 июля 2019, 04:08

Трамп отреагировал на арест A$AP Rocky и обвинил премьера Швеции в бездействии

Фото © Flickr / Gage Skidmore

Фото © Flickr / Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Швеции Стефана Лёвена за неспособность повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг американского рэпера A$AP Rocky. Своим мнением он поделился в "Твиттере".

Очень разочарован, что премьер Стефан Лёвен оказался не способным действовать. Швеция разочаровала наше афроамериканское сообщество в США, — написал он.

При этом глава Белого дома отметил, что ознакомился с кадрами с места происшествия и пришёл к выводу, что музыкант невиновен и в данной ситуации стал жертвой нападения злоумышленников, а не наоборот.

Ранее американский лидер выразил готовность лично поручиться за рэпера.

Напомним, в первых числах июля исполнитель приехал в Швецию, чтобы выступить на хип-хоп-фестивале Smash х Stadion, однако на улицах города успел подраться с двумя молодыми парнями, после чего сбежал с места инцидента. На следующий день его задержали.

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София Алабина
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