В полицейском участке в столице Чили Сантьяго взорвалась бомба, отправленная почтой. В результате инцидента пострадало восемь человек. Об этом сообщает издание Mercurio.

Все раненые являются правоохранителями. Президент Чили Себастьян Пиньера назвал данное происшествие терактом, отметив, что виновные будут наказаны по всей строгости закона.