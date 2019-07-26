Топилин допустил продление программы маткапитала после 2021 года
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Сейчас семьи могут рассчитывать на единовременную выплату в 453 тысячи рублей при рождении второго или последующего ребёнка.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин призвал россиян заводить детей, пока действует программа материнского капитала. При этом он допускает возможность её продления до 2025 года.
— Что касается материнского семейного капитала. Я бы пожелал, так как у неё [программы] срок ограничен, тем, кто хочет завести ребёнка, сделать это как можно быстрее, — сказал он журналистам.
Топилин объяснил, что в стране снижается рождаемость. По его словам, пока окончательных решений относительно программы принято не было, но не исключено, что срок её действия будет продлён до 2025 года.
Напомним, что на маткапитал в 453 тысячи рублей могут рассчитывать россияне при рождении второго или последующего ребёнка. Программа действует в России с 2007 года. По указу президента РФ Владимира Путина её действие ранее было продлено до конца 2021 года. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила продлить программу минимум до 2025 года.