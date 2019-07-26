В России предложили ограничить контроль иностранцев над "значимыми" сайтами

Согласно проекту закона, основной долей в подобном ресурсе может владеть только гражданин РФ или российское юридическое лицо.

В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается ограничить до 20% максимальную долю иностранного участия в интернет-ресурсах, значимых для информационной инфраструктуры России. Документ опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента.

— Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ. При этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается двадцатью процентами голосующих акций, — уточняется в пояснительной записке.

Согласно тексту законопроекта, "значимыми" предлагается считать сайты, которые используются в России и собирают информацию о пользователях. При этом решение о предоставлении ресурсу данного статуса будет принимать правительственная комиссия по предложениям от Роскомнадзора.

Согласно проекту закона, технические средства и базы данных "значимых сайтов" также должны находиться на территории РФ для защиты персональных данных россиян. В случае нарушения данных условий услуги и реклама ресурса в стране будут запрещены.