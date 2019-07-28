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Опубликовано 28 июля 2019, 02:59

В Сети появилась информация о гибели украинского пилота при атаке в Ливии

Фото © Flickr / DYKT Mohigan

Фото © Flickr / DYKT Mohigan

В Ливии в результате удара сил Правительства национального единства по аэропорту Эль-Джуфра погиб пилот из украинского города Мелитополя, сообщает издание РИА "Мелитополь".

По данным авиационного ресурса avia.pro, при ракетном ударе уничтожены два украинских транспортных самолёта Ил-76. Видео удара опубликовано в "Твиттере".

По информации ресурса, самолёты принадлежали авиакомпании Alfa Air.

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Анна Рыженкова
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