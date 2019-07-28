В Сети появилась информация о гибели украинского пилота при атаке в Ливии
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В Ливии в результате удара сил Правительства национального единства по аэропорту Эль-Джуфра погиб пилот из украинского города Мелитополя, сообщает издание РИА "Мелитополь".
По данным авиационного ресурса avia.pro, при ракетном ударе уничтожены два украинских транспортных самолёта Ил-76. Видео удара опубликовано в "Твиттере".
#Libya. video shows airstrikes by #GNA forces since dawn on #Jufra Airbase controlled by #LNA. Two Ilyushin transport planes, one air defence system, drones, ammunition dumps were targeted. pic.twitter.com/e28O5HAvWV— Moftah Mosbah (@mmelumami) July 26, 2019
По информации ресурса, самолёты принадлежали авиакомпании Alfa Air.