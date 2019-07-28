Помимо специалистов по устранению последствий разлива к месту также выехал прокурор, который будет расследовать случившееся.

Около 40 тысяч литров дизельного топлива попали в окружающую среду из-за инцидента на терминале горнодобывающей и сталелитейной компании CAP на юге Чили. Об этом информирует телеканал 24 Horas.

Разлив произошёл на острове Гуарельо в Тихом океане в 250 километрах от города Пуэрто-Наталес.

Власти направили к месту ЧП два судна для устранения последствий. Как отметил глава морского управления региона Рональд Бааш, погода пока препятствует распространению топлива.

— Пока что мы можем сказать, что разлив ограничивается той зоной, однако нам надо дождаться прибытия наших средств, чтобы сформировать своё представление о том, что там происходит, — указал Бааш в эфире телеканала.