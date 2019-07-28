В Москве откроют монумент словенцам, погибшим в России в мировые войны

В Москве в парке Победы откроют монумент погибшим в России в годы двух мировых войн словенцам, рассказал глава Минкомсвязи РФ, сопредседатель Российско-словенской межправкомиссии Константин Носков. Об этом пишет РИА "Новости".

— Памятник будет установлен в парке Победы на Поклонной горе — в месте, куда миллионы людей из России и со всего мира приходят, чтобы вспомнить трагедию двух мировых войн, — рассказал он.

Недавно в словенском городе Краньска-Гора под перевалом Вршич у Русской часовни прошло мемориальное мероприятие в память о русских солдатах, которые погибли в этих местах в Первую мировую войну.

Во время выступления на мероприятии Носков сообщил, что скоро появится ещё один символ дружбы двух народов.

— Принято решение открыть в Москве монумент словенцам, погибшим на территории России в годы двух мировых войн, — сказал министр.

По словам Носкова, историческая память является залогом сохранения мира, причём не только на европейском континенте, но и во всём мире.