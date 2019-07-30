Налоговое ведомство ожидаемо рассмотрело потенциал в переводах на банковские карты. И если в прошлом году налоговики заявляли о том, что "налог с переводов на карты" — это фейк, то сейчас они изменили мнение.

Теперь в своих официальных разъяснениях они уточняют, что "денежные средства, поступившие на счёт физического лица в качестве оплаты товаров, услуг, вознаграждения за трудовые обязанности или по договорам гражданско-правового характера, признаются доходом такого физического лица, подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке". С налоговиками согласно и вышестоящее ведомство — Министерство финансов. В письме от 7 июня 2019 года № 03-04-05/41947 замруководителя департамента налоговой политики финансового ведомства Рубен Саакян указывает, что если перевод на карту связан с оплатой проданного имущества или вознаграждением за оказанные услуги, то с этих денег нужно заплатить 13%.

А недавно налоговики обобщили практику признания физлиц предпринимателями — и в качестве одного из доказательств ведения предпринимательской деятельности ведомство считает регулярные однотипные переводы на банковские карты гражданина.

Конечно, это вовсе не означает, что завтра налоговики и банки начнут в одностороннем порядке начислять 13% на любые переводы физических лиц. Фраза "установленный порядок" означает, что гражданин должен самостоятельно подать декларацию по форме 3-НДФЛ и добровольно (именно добровольно!) заплатить налог.

Однако такие регулярные однотипные переводы могут привлечь внимание налоговиков, а значит, могут привести к неприятным вопросам — как со стороны налоговой службы, так и со стороны банка: "А вы точно не занимаетесь предпринимательством? Откуда тогда у вас регулярные переводы в онлайн-банке?"

Впрочем, в своих письмах сами чиновники и признают: не все переводы облагаются налогом. Например, вы совершенно законно можете без налогов продавать — а значит, и получать оплату — продукты своего труда, выращенные на приусадебном участке: картошку, томаты, яблоки… Или же получать подарки до четырёх тысяч рублей от любых граждан России. Так что переводы с пометкой "Пожертвование" или "Подарок" должны избавить от пристального внимания налоговой службы.