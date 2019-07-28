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Опубликовано 28 июля 2019, 16:23

СМИ: Уничтоженные в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие

Предположительно, на снимке остовы разрушенных Ил-76. Фото © Twitter/Balzawawi_ly

Предположительно, на снимке остовы разрушенных Ил-76. Фото © Twitter/Balzawawi_ly

Ранее сообщалось, что один из членов экипажа, также гражданин Украины, стал жертвой удара по аэропорту.

Два украинских самолёта Ил-76, которые были уничтожены при ракетном ударе в Ливии, перевозили оружие из ОАЭ. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели".

По его данным, самолёты были зафрахтованы частной украинской компанией для доставки оружия одной из сторон конфликта в Ливии. Согласно предварительной информации, Ил-76 пилотировались украинскими лётчиками и один из пилотов в результате ракетного удара погиб.

Напомним, что с апреля в североафриканской стране продолжается противостояние между Ливийской нацармией под командованием Халифа Хафтара и вооружёнными формированиями правительства Триполи. По последним данным, с начала вооружённых столкновений погибло 653 человека.

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Андрей Бражников
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