СМИ: Уничтоженные в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие

Ранее сообщалось, что один из членов экипажа, также гражданин Украины, стал жертвой удара по аэропорту.

Photo sirculated on #Libya FB, reportedly shows 2 destroyed cargo aircrafts in al-Jufra airbase. pic.twitter.com/Wz1WcOv4ZQ — Bashir Alzawawi (@Balzawawi_ly) July 27, 2019

Два украинских самолёта Ил-76, которые были уничтожены при ракетном ударе в Ливии, перевозили оружие из ОАЭ. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели".

По его данным, самолёты были зафрахтованы частной украинской компанией для доставки оружия одной из сторон конфликта в Ливии. Согласно предварительной информации, Ил-76 пилотировались украинскими лётчиками и один из пилотов в результате ракетного удара погиб.