СМИ: Уничтоженные в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие
Предположительно, на снимке остовы разрушенных Ил-76. Фото © Twitter/Balzawawi_ly
Ранее сообщалось, что один из членов экипажа, также гражданин Украины, стал жертвой удара по аэропорту.
Photo sirculated on #Libya FB, reportedly shows 2 destroyed cargo aircrafts in al-Jufra airbase. pic.twitter.com/Wz1WcOv4ZQ— Bashir Alzawawi (@Balzawawi_ly) July 27, 2019
Два украинских самолёта Ил-76, которые были уничтожены при ракетном ударе в Ливии, перевозили оружие из ОАЭ. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели".
По его данным, самолёты были зафрахтованы частной украинской компанией для доставки оружия одной из сторон конфликта в Ливии. Согласно предварительной информации, Ил-76 пилотировались украинскими лётчиками и один из пилотов в результате ракетного удара погиб.
Напомним, что с апреля в североафриканской стране продолжается противостояние между Ливийской нацармией под командованием Халифа Хафтара и вооружёнными формированиями правительства Триполи. По последним данным, с начала вооружённых столкновений погибло 653 человека.