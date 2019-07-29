В ГД предложили альтернативное наказание за оставление места ДТП

Нововведения будут действовать лишь для тех, кто скрылся с места аварии, которая не нанесла серьёзного ущерба имуществу и жизни людей.

Депутаты Госдумы РФ представили законопроект, в котором предлагается установить альтернативное наказание для водителей, оставивших место аварии. Об этом пишет РИА "Новости".

Сейчас правонарушение грозит лишением прав или арестом на 15 суток. Депутаты хотят смягчить данные условия и предложили ввести штраф в размере 10 тысяч рублей, лишение прав на срок до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Но нововведения будут действовать лишь для тех, кто скрылся с места ДТП, которое не нанесло серьёзного ущерба имуществу и жизни людей.

По словам парламентариев, иногда водители неумышленно скрываются с места инцидента. Такое может произойти на парковке или оживлённой дороге.

— Обвинить водителя... может и действующая в корыстных целях преступная группа лиц. Так называемые автоподставы, — говорится в пояснительной записке.