Парень превратил утренние пробежки в нечто большее, использовав GPS-датчик

Создать маршрут пробежки довольно сложно, особенно если живёшь в мегаполисе: светофоры, толпы людей, нужно решить, сколько подъёмов ты собираешься преодолеть, сколько времени на это потратить. Ленни Моган решил пойти дальше. Ведь, по его мнению, помимо удобства большую роль играет "художественная ценность" маршрута. Своими пробежками он создаёт рисунки на картах Сан-Франциско.

Фото © Starva / Lenny Maughanaz

Ленни занимается этим уже четыре года, сообщает The Guardian . За это время он успел сделать уже 53 изображения. Среди них и очень простые, типа сердечка, и довольно впечатляющие, к примеру в форме свиньи.

Фото © Starva / Lenny Maughanaz

Его первой работой был вулканский салют из "Стартрека". Она была вдохновлена смертью Леонарда Нимоя в 2015 году, который играл Спока.

Я просто распечатал бумажную карту и набросал форму руки вдоль Маркет-стрит, а остальные пальцы, большой палец и запястье появились довольно легко Ленни Моган

Фото © Starva / Lenny Maughanaz

Следующим рисунком стал телевизор, а потом — гигантский логотип Бэтмена, охватывающий большую часть города. Делясь секретами мастерства, бегун отметил: чтобы сделать детализированный рисунок, нужно пробежать не один километр и потратить на это немало времени.

Фото © Reddit/themouth