Милонов предложил наказывать за одежду с нецензурными надписями

Парламентарий призвал арестовывать на 15 суток граждан, которые носят футболки с подобными словами.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправлять на исправительные работы людей, появляющихся в общественных местах в одежде со словами, схожими по написанию или звучанию с нецензурными.

— Это называется "схожие до степени смешения надписи". В данном случае эта надпись как раз напоминает или один в один соответствует матерному слову. Поэтому уже сейчас можно спокойненько оштрафовать, — заявил парламентарий агентству "Москва".

Он подчеркнул, что в случае несогласия с решением сотрудника полиции о вынесении штрафа гражданин вправе заказать экспертизу, в ходе которой будет определено, является ли надпись матерной.

— Он думает, что он самый хитрый? А мы на 15 суток, метлу в руки и исправительные работы. И посмотрим, кто из нас самый хитрый — он или мы, — отметил Милонов.

Использование нецензурной лексики в общественных местах может квалифицироваться как мелкое хулиганство, влекущее за собой наложение штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или арест сроком до 15 суток.

Как уточняет агентство, в последнее время активно продаются футболки со словами, по написанию или звучанию схожими с нецензурной бранью. В них одна из букв может быть заменена символом или перевёрнута, при этом надписи легко прочитать.