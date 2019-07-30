Умер выдающийся советский разведчик Анатолий Баронин

В 70-х годах прошлого века разведчик смог добыть уникальные сведения о новой на тот момент болезни — лихорадке Эбола.

Ветеран советской внешней разведки полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на Украине на 87-м году жизни. Об этом сообщается на официальном портале Службы внешней разведки (СВР) Украины.

Баронин родился в 1932 году в Москве, получил высшее экономическое образование, работал в органах госбезопасности в Молдавии, после чего перешёл в контрразведку. Он был командирован в Африку: ездил по странам, устанавливал контакты, содействовал развитию инфраструктуры молодых государств, помогал африканским партнёрам реализовывать различные проекты.

Кроме того, он выполнял и важнейшие задачи центра разведки. В частности, в 1970-х годах в Нигерии ему удалось в сжатые сроки получить важнейшую информацию о новой смертельной болезни — лихорадке Эбола. Благодаря ему пробирки с заражённой кровью были отправлены спецрейсом в СССР для изучения.

— Из 50 лет работы в разведке половину он отдал службе на руководящих должностях в Первом управлении органов госбезопасности УССР и подготовке молодых украинских разведчиков, — говорится в сообщении ведомства.