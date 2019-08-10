Убийца "оборонки". Как обычный инженер помог ЦРУ развалить Советский Союз

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Самый трудный из шпионов

Разведчики делят предателей и агентов на три категории. Первые, в большинстве случаев, не смогли реализовать себя на службе, поэтому решили поиграться в секретных агентов. Такие, как правило, "горят" раньше остальных. Вторые предают свою страну, коллег и народ из-за денег. Зарплаты в разведке и в других спецслужбах не сказать чтобы очень высокие.

Левым заработком, кстати, часто грешили не только агенты внутри советских спецслужб, но и американские специалисты в области разведки. Третий тип предателя — идейные. Это, как отмечают бывшие разведчики и контрразведчики, люди особого склада ума, пытавшиеся за что-то отомстить государству. Как правило, это было либо незаслуженное понижение по службе, либо попытки помешать карьерному росту.

Адольф Толкачёв, проработавший в секретном НИИ радиостроения "Фазотрон" более двадцати лет, смог совместить в себе сразу три типа предателя. По какой-то странной логике, способный инженер и руководитель решил испытать судьбу на прочность и стал активно прорабатывать варианты сотрудничества именно на американскую разведку, хотя, по советским меркам, был человеком далеко не бедным и мог жить на широкую ногу.

В качестве небольшого отступления надо отметить, что американцы, хоть и были заняты постоянным расширением агентурной сети, на контакт такого уровня выйти не могли. Барьер между агентами ЦРУ в Москве и высокопоставленными сотрудниками советских НИИ последовательно выстраивали специалисты 1-го, 2-го и 5-го Управлений КГБ СССР. К середине 70-х стараниями советских чекистов агентурная сеть ЦРУ и МИ-6 в России была фактически уничтожена, и на выстраивание сети с нуля западным спецслужбам потребовались бы годы. Если бы не внезапная удача...

Первый контакт

Фото © Wikimedia Commons

В 1978 году Адольф Толкачёв, дослужившийся до руководящей должности в одном из ведущих НИИ оборонной промышленности, появился у торца здания Посольства США в Москве. Попасть внутрь в первый раз ему не удалось. Однако от охраны посольства сразу получил информацию резидент ЦРУ в Москве под дипломатическим прикрытием Гарднер Гас Хэтэуэй. К следующей встрече с Толкачёвым американцы подготовились: специально для него Хэтэуэй не торопясь выехал с территории посольства, повернул за угол и на время остановился. Спустя несколько секунд Толкачёв постучал в стекло со стороны пассажира и передал небольшой конверт.

В него, как отмечают историки спецслужб, Адольф Толкачёв положил записку с указанием своей должности и НИИ, в котором работал. Больше никакой информации там не содержалось. Инженер, задумавший предать собственную страну, был крайне осторожен и надеялся, что оперативники ЦРУ сами выйдут на него. Для того чтобы "подмазать" будущих коллег и убедить их в собственной ценности, Толкачёв снабдил записку некоторыми данными о советских радиолокационных станциях, включённых в состав средств ПВО, и бортовых радиолокаторах новейших истребителей.

Однако с другой стороны баррикад выходить на контакт не торопились. Американские разведчики, практически полностью лишённые агентуры в ходе тонкой игры, хорошо знали, что инициативный агент может быть и "подсадным" чекистом, который станет пичкать ЦРУ дезинформацией по всем возможным направлениям. Но несколько месяцев проверки, в ходе которых Толкачёв не контактировал с агентами, дали поразительный результат. Толкачёва взяли в разработку, он получил псевдоним Сфера, и на его личном деле поставили гриф Top Secret.

Кадр из фильма "Шпион, выйди вон!"

Агенты ЦРУ передали в Разведывательное управление Министерства обороны США (РУМО) ценные данные о разработках советских инженеров в области радиолокации. В частности, речь шла о радиолокационных станциях для истребителей, а также средствах обнаружения и наведения управляемых ракет типа "воздух — воздух" и "воздух — земля".

Пропущенный удар

В начале 1980-х годов советские агенты в спецслужбах США сообщили в Москву о самой масштабной утечке секретных материалов по вооружению. В сообщениях источников внешней разведки СССР указывалось, что американские спецслужбы и военные располагают сведениями не только о новейших истребителях-перехватчиках, только-только поступивших на вооружение, но и о прототипах авиационной техники, которая до заводов так и не добралась. Подозрение моментально пало на три ключевых научно-исследовательских института: один был тесно связан с авиационной промышленностью, два других — с радиолокацией и микроэлектроникой.

Из описания попавших в США документов стало ясно, что американской разведке в числе прочих технологий достался и главный секрет советских истребителей-перехватчиков: радиолокатор, способный быстро обнаруживать и захватывать цель в так называемой нижней полусфере — участке вне прямой видимости лётчика, который всегда контролировался только электроникой. Инженер систем связи, работавший в одном из закрытых НИИ в Подмосковье, в беседе с Лайфом подтвердил, что к началу и в середине 80-х лидерство в этом направлении принадлежало Советскому Союзу.

Кэти Кранц Фиерамоска. Портрет Адольфа Толкачёва, висящий в штаб-квартире Центрального разведывательного управления США. Фото © Seagull magazine

— Понимаете, в чём дело, элементная база, на которой всё выполнялось, — это половина работы. Первая половина — это понять вообще, как технология работает, описать её физические принципы, её механику, и уже потом довести дело до разработки. Американцы всегда были сильны в электронных средствах обнаружения, но настоящего прорыва добились значительно позднее, чем наши специалисты. И не без помощи Толкачёва, конечно. Он им (ЦРУ. — Прим. Лайфа) информацию продал ведь не только по истребителям, а по целому ряду изделий — как наземных, так и воздушных, — отметил источник.

Один из контрразведчиков — Борис Крюков (имя и фамилия по просьбе собеседника изменены), уже вышедший на пенсию в звании полковника, — в беседе с Лайфом рассказал о масштабах работы Толкачёва на ЦРУ.

— Военно-воздушные силы, конечно, пострадали больше остальных. Фактически страна осталась без защиты на какое-то время. Там много чего пришлось останавливать и перерабатывать. Ну если так, по памяти... Модернизацию и дальнейшее производство МиГ-23, Су-17 остановили как раз по причине, в общем-то, бессмысленности. Всё это было уже известно американской разведке. Их возможности, их оборудование. А это, на секундочку, несколько серий истребителей общим количеством под десять тысяч единиц. Это колоссальная трата денег фактически впустую. Ну и, чего уж тут скрывать, по МиГ-31 тоже кое-что утекло. И это с учётом доработок, которые пришлось проводить с МиГ-25 после угона самолёта в Японию в 1976 году, — отмечает Крюков.

Но и это ещё не всё. Утекли некоторые подробности о работе оборудования на самолётах следующего поколения, таких как Су-24 и Су-24М, а также флагмана отечественной истребительной авиации — Су-27. Часть сверхсекретной информации незамедлительно передали в обработку ведущим американским компаниям, после чего советские решения быстро адаптировали для американских же истребителей и бомбардировщиков. Всего за несколько лет работы Толкачёв превратил огромные авиационные полки в груду металла. И хотя самолёты не резали на запчасти, их боевая эффективность в случае войны могла бы оказаться нулевой.

Надорванная страна

Когда информация о сотрудничестве Толкачёва с американцами подтвердилась, с его задержанием решили не тянуть. Предателя взяли после серьёзной подготовительной работы: у него дома и на даче провели серию скрытых обысков, в ходе которых стало понятно, что ведущий инженер НИИ "Фазотрон" сотрудничает с ЦРУ очень давно. При выяснении масштабов работы Толкачёва на американцев стало понятно, что бескровно ликвидировать причинённый ущерб невозможно.

Адольфа Толкачёва вместе с женой, знавшей о его "подработке", задержали по дороге домой с дачи 9 июня 1985 года. К тому моменту советский инженер проработал на ЦРУ уже шесть лет. Ожидавший такого исхода событий Толкачёв не стал отпираться и на первом же допросе в СИЗО признался, что в обмен на секретные сведения о работе авиационных и наземных систем получал огромные суммы в рублях и долларах, а также дорогие импортные лекарства и кассеты с рок-н-роллом. Кстати, Толкачёва сдал такой же обиженный на страну американский разведчик Эдвард Ли Ховард, любивший алкоголь, девочек и наркотики. Именно он "шепнул" советской резидентуре в США, что Толкачёв и есть тот самый агент Сфера.

Задержание Адольфа Толкачёва. Фото © Wikimedia Commons

Бывший руководитель советской контрразведки Рэм Красильников неоднократно говорил, что на протяжении многих лет Толкачёв был "агентом ЦРУ номер один" в Советском Союзе и, по самым скромным оценкам, помог сэкономить американским разработчикам авиационной и ракетной техники не менее 100 миллиардов в нынешних долларах.

Однако важно другое. Именно после того, как важнейшие стратегические секреты, связанные с обороноспособностью страны, стали утекать за границу, Советский Союз ввязался в непонятную и нелогичную гонку вооружений. Трудно сказать, проигрывал СССР холодную войну или нет, однако при последних трёх министрах обороны в истории СССР — Гречко, Устинове и Соколове — большая часть высокотехнологичных производств работала исключительно на военных.

Значительную роль в разрушении гражданской высокотехнологичной промышленности, конечно, сыграли и личные амбиции руководителей военных ведомств, а также смежных министерств и силовых ведомств. Следует признать, что, не будь предательства Толкачёва, кризис в оборонной промышленности, а следовательно в стране, был бы существенно слабее. Историк спецслужб, продюсер Борис Коновалов в беседе с Лайфом отметил, что некоторые военные специалисты до сих пор, то ли в силу незнания, то ли сознательно, принижают масштаб личности Толкачёва.

— Тут нужно опираться на факты.Часто слышу, мол, даже ведущий инженер не мог знать много и стратегическими секретами страны не владел. Но в интервью у того же Красильникова встречаю слова, что для ЦРУ он был агентом номер один и документы присылал целыми пачками. Ситуация и правда была уникальной. Ключевые технологии не только для нескольких типов самолётов, но и для станций контроля, для наземных локаторов и бог знает чего ещё — всё это утекло в США. Именно в тот момент, когда на расходах на армию надо было экономить, у Вооружённых сил, по сути, случился инсульт. И весь этот огромный механизм оказался бесполезным и был фактически парализован. Толкачёв, может, и не стал причиной развала оборонной промышленности и промышленности вообще, но последний или один из последних ударов нанёс именно он, — считает Коновалов.