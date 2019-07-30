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Опубликовано 30 июля 2019, 15:08

Володин — о покинувшем Украину Порошенко: Участь предрешена

Фото © Государственная дума

Фото © Государственная дума

Он напомнил, что Незалежная потеряла суверенитет и погрузилась во внутренние конфликты.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал отъезд с Украины экс-президента Петра Порошенко. Спикер сравнил бывшего главу Незалежной с Михаилом Саакашвили, который "уехал из Грузии и стал для своей родины невъездным".

Участь президентов, которые приходят к власти в результате "оранжевых революций", предрешена, — заявил Володин, слова которого приводятся на сайте Думы.

Спикер ГД подчеркнул, что и Саакашвили, и Порошенко, пришедшие к власти "при внешней поддержке", нанесли своим странам непоправимый ущерб.

Украина, некогда экономически процветающая и самодостаточная, потеряла суверенитет и погрузилась во внутренние конфликты, в ходе которых были нарушены основополагающие права граждан, защищённые во всех демократических странах, — уточнил Володин.

Накануне украинские СМИ сообщили, что 28 июля экс-президент Незалежной Пётр Порошенко вместе с семьёй без сопровождения государственной охраны вылетел на отдых в Турцию.

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Эмила Сидорова
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