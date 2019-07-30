Володин — о покинувшем Украину Порошенко: Участь предрешена

Он напомнил, что Незалежная потеряла суверенитет и погрузилась во внутренние конфликты.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал отъезд с Украины экс-президента Петра Порошенко. Спикер сравнил бывшего главу Незалежной с Михаилом Саакашвили, который "уехал из Грузии и стал для своей родины невъездным".

— Участь президентов, которые приходят к власти в результате "оранжевых революций", предрешена, — заявил Володин, слова которого приводятся на сайте Думы.

Спикер ГД подчеркнул, что и Саакашвили, и Порошенко, пришедшие к власти "при внешней поддержке", нанесли своим странам непоправимый ущерб.

— Украина, некогда экономически процветающая и самодостаточная, потеряла суверенитет и погрузилась во внутренние конфликты, в ходе которых были нарушены основополагающие права граждан, защищённые во всех демократических странах, — уточнил Володин.