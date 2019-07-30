Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 июля 2019, 18:22

Путин внёс в Госдуму проект о ратификации Конвенции о статусе Каспийского моря

Фото © Елена Афонина / ТАСС

Фото © Елена Афонина / ТАСС

Президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу проект закона о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в конвенции содержатся положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования акватории моря, механизмы установления территориальных вод и рыболовных зон, разграничения на секторы дна и недр, а также условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов. Также в конвенции прописаны принципы военно-политического взаимодействия стран-участниц.

Конвенция была подписана 12 августа 2018 года по итогам Пятого Каспийского саммита главами России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении. Работа над документом велась с 1996 года, проект был окончательно согласован в рамках Совещания министров иностранных дел прикаспийских государств в декабре 2017 года в Москве.

BannerImage
Эмила Сидорова
  • Новости
  • Госдума
  • Путин
  • каспийскоеморе
  • Законы
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar