Путин внёс в Госдуму проект о ратификации Конвенции о статусе Каспийского моря

Президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу проект закона о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в конвенции содержатся положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования акватории моря, механизмы установления территориальных вод и рыболовных зон, разграничения на секторы дна и недр, а также условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов. Также в конвенции прописаны принципы военно-политического взаимодействия стран-участниц.