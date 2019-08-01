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Опубликовано 1 августа 2019, 13:23

Госдума планирует закупить флешки под хохлому и ювелирные зеркала

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит изготовить 114 запоминающих устройств.

Аппарат Государственной думы России планирует приобрести 114 флеш-карт. Обязательное условие к заказу — все они должны быть раскрашены под хохлому. Максимальная стоимость контракта оценена в 171 тысячу рублей. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" с указанием наличия соответствующей документации

Также согласно техническому заданию, флеш-накопители должны быть выполнены в металлическом или пластиковом корпусе. Потенциальные исполнители заказа могут подать заявки на участие в электронном аукционе до 9 августа 2019 года.

Кроме того, ГД может потратить более 500 тысяч рублей на ювелирные зеркала и другие сувениры.

Исполнителю предстоит изготовить около 90 подарочных панно. В центре панно должна быть расположена финифтевая пластина с видом основного здания Государственной думы. Кроме того, парламент намерен заказать 27 брошей, 10 шкатулок, 29 зеркалец — все с сюжетом.

Как писал Лайф, в прошлом году глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что предметы народного промысла и русские национальные орнаменты пользуются всё большей популярность за рубежом, из-за чего стали подделывать как роспись, так и объекты промысла.

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Алексей Гладких
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