Лидеры фракций ГД поделились опытом с участниками "Территории смыслов"

Главы фракций политических партий в Госдуме приняли участие в сессии Всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов" и поделились с участниками политическим опытом.

Так, по мнению главы фракции "Справедливая Россия", такие площадки, как этот форум, дают возможность познакомиться с единомышленниками из разных регионов, научиться вместе решать задачи.

— Первично общение и умение отстоять свою точку зрения. Иногда можно убедиться, что она не совсем верна. Но это очень хороший жизненный опыт, — обратился к молодёжи Миронов.

В свою очередь руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов призвал участников форума не поддаваться на политические провокации и сплачиваться вокруг сил, которые любят и понимают Россию.

А лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов поднял тему реализации нацпроектов и госпрограмм. По его словам, людям важно не число таких проектов, а их конкретные результаты.