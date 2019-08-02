В МИД прокомментировали ход расследования гибели журналистов в ЦАР
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко. Фото © телеграм-канал Mash
Посольство республики в Москве было введено в заблуждение насчёт истинной цели визита группы и выдало туристические визы, указали в ведомстве.
МИД РФ прокомментировал ход расследования гибели в Центральноафриканской Республике журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в 2018 году. В ведомстве указали, что следственные действия находятся на контроле российского руководства.
Данный вопрос регулярно обсуждается в контактах с представителями ЦАР, отметили в ведомстве. Кроме того, по дипломатическим каналам в ответственные ведомства ЦАР были направлены соответствующие запросы.
МИД обратил внимание на многочисленные вопросы к организаторам поездки.
— Так, Посольство ЦАР в Москве было введено в заблуждение насчёт истинной цели визита группы и выдало туристические визы. Радченко, Джемаль, Расторгуев работали в республике без соответствующей аккредитации, разрешений на ввоз съёмочной аппаратуры и проведение съёмки, — уточняется в сообщении.
Посольство РФ не было проинформировано ни о прибытии журналистов, ни об их целях, что могло бы помочь россиянам в плане безопасности, подчеркнули дипломаты.
Напомним, журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты 30 июля 2018 года. Ранее сообщалось, что перед смертью их могли похитить и допрашивать. По версии СКР, россиян застрелили при ограблении.