Слуцкий рассказал, чем голландцы отличаются от русских и англичан

По словам главного тренера "Витесса", у нидерландского менталитета есть особенная черта.

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий перестал учить нидерландский язык. По словам российского специалиста, он никак не может справиться с его некоторыми особенностями, например в произношении чисел.

— Если честно, я решил прекратить занятия. Когда я начал с цифр, это просто взорвало мне мозг. В числе 56 вы сначала произносите шесть, а потом пять. Мой мозг не может с этим справиться, — рассказал Слуцкий в интервью порталу Voetbalprimeur.

При этом Слуцкий отметил, что самые важные слова он выучил и помогли ему в этом местные футболисты, которые обладают ни на кого не похожим менталитетом.

— Два самых важных голландских слова я знаю: "почему" и "но". Ни в России, ни в Англии игроки никогда не спрашивал меня: Почему я не играю? Почему мы играем по этой схеме? Почему мы бегаем, а не прыгаем? Почему мы прыгаем, а не бегаем? Типично голландский менталитет... — констатировал Слуцкий.