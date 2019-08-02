Суд в Швеции постановил освободить американского рэпера A$AP Rocky

Однако окончательное судебное решение по делу артиста будет оглашено только после заседания 14 августа.

После трёх дней слушаний по делу о драке американского рэпера A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, и его друзей с жителями шведской столицы суд Стокгольма постановил отпустить иностранного артиста из-под стражи. Тем не менее обвинения в нанесении телесных повреждений с рэпера всё ещё не сняты.

— Трое подсудимых больше не должны находиться в заключении, — заявил судья Пер Леннербрант.

Отметим, что в ходе рассмотрения дела государственный обвинитель потребовал у суда шести месяцев тюремного заключения для Майерса.

Напомним, в первых числах июля исполнитель приехал в Швецию, чтобы выступить на хип-хоп-фестивале Smash х Stadion, однако на улицах города успел подраться с двумя молодыми парнями, после чего сбежал с места инцидента. На следующий день его задержали.