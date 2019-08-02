Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 августа 2019, 21:50

Суд в Швеции постановил освободить американского рэпера A$AP Rocky

Рэпер A$AP Rocky. Фото © Facebook.com/asaprocky

Рэпер A$AP Rocky. Фото © Facebook.com/asaprocky

Однако окончательное судебное решение по делу артиста будет оглашено только после заседания 14 августа.

После трёх дней слушаний по делу о драке американского рэпера A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, и его друзей с жителями шведской столицы суд Стокгольма постановил отпустить иностранного артиста из-под стражи. Тем не менее обвинения в нанесении телесных повреждений с рэпера всё ещё не сняты.

Трое подсудимых больше не должны находиться в заключении, — заявил судья Пер Леннербрант.

Отметим, что в ходе рассмотрения дела государственный обвинитель потребовал у суда шести месяцев тюремного заключения для Майерса.

Напомним, в первых числах июля исполнитель приехал в Швецию, чтобы выступить на хип-хоп-фестивале Smash х Stadion, однако на улицах города успел подраться с двумя молодыми парнями, после чего сбежал с места инцидента. На следующий день его задержали.

Позднее за рэпера вступился президент США Дональд Трамп. Американский лидер выразил готовность лично поручиться за рэпера.

BannerImage
Михаил Аксёнов
  • Новости
  • Швеция
  • рэперы
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar