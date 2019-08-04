В Шотландии не пустили на рейс двух пьяных пилотов

Полиция Шотландии сообщила, что два пилота были арестованы по подозрению в употреблении наркотиков или алкоголя перед запланированным рейсом в Нью-Джерси. Об этом пишет AP.

Рейс United Airlines 162 в Ньюарк, штат Нью-Джерси, должен был покинуть аэропорт Глазго в девять часов утра в воскресенье. После ареста пилотов он был отменён.

По данным полиции, 61-летний и 45-летний пилоты содержатся под стражей в соответствии с законом о безопасности перевозок.

Согласно закону, допустимый предел содержания алкоголя для пилотов, штурманов и другого лётного персонала составляет менее половины предела вождения в нетрезвом состоянии для автомобилистов на дорогах Шотландии.