В Шотландии не пустили на рейс двух пьяных пилотов
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Полиция Шотландии сообщила, что два пилота были арестованы по подозрению в употреблении наркотиков или алкоголя перед запланированным рейсом в Нью-Джерси. Об этом пишет AP.
Рейс United Airlines 162 в Ньюарк, штат Нью-Джерси, должен был покинуть аэропорт Глазго в девять часов утра в воскресенье. После ареста пилотов он был отменён.
По данным полиции, 61-летний и 45-летний пилоты содержатся под стражей в соответствии с законом о безопасности перевозок.
Согласно закону, допустимый предел содержания алкоголя для пилотов, штурманов и другого лётного персонала составляет менее половины предела вождения в нетрезвом состоянии для автомобилистов на дорогах Шотландии.
В апреле в аэропорту Хельсинки полицейские во время проверки поймали двух пьяных пилотов, которые должны были управлять самолётом Qatar Airways во время рейса в Доху.