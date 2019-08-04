Помпео заявил, что Крым должен быть возвращён Украине

В республике же ответили, что высказывание главы Госдепа отражает недовольство Америки растущим влиянием России.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины. По мнению американского дипломата, принадлежность полуострова России "неприемлема".

— Крым должен быть возвращён... Я надеюсь, новый президент [Украины Владимир Зеленский] найдёт более креативный набор идей о том, как решить проблему, — сказал он на встрече неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона".

В Крыму прокомментировали слова Помпео. Депутат Госдумы от республики Руслан Бальбек объяснил, что высказывание главы Госдепа отражает позицию Вашингтона, которая продиктована стремлением сдержать растущее влияние России и вернуть себе роль мирового жандарма.

— Растущее влияние России в этом плане идёт вразрез с их корыстными, прагматичными интересами... Я не сомневаюсь, что даже если какая-нибудь украинская власть и признает Крым российским, в Вашингтоне с этим не согласятся, — сказал он РИА "Новости" и добавил, что признание Крыма российским станет пощёчиной политике США.