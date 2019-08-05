Абэ в сентябре может посетить Восточный экономический форум
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото © Flickr / U.S. Embassy Tokyo
Там же он намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и обсудить проблемы в отношениях двух стран.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может посетить Восточный экономический форум, который в сентябре пройдёт во Владивостоке. Об этом сообщил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
— Что касается Восточного экономического форума в сентябре, то, если позволят обстоятельства, премьер Абэ посетит это мероприятие, — заявил Суга.
По его словам, там же Абэ намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и обсудить проблемы в отношениях двух стран.
Ранее президент России Владимир Путин пригласил Синдзо Абэ посетить Восточный экономический форум, который пройдёт во Владивостоке с 4 по 6 сентября.