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Регион
Опубликовано 5 августа 2019, 04:45

Абэ в сентябре может посетить Восточный экономический форум

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото © Flickr / U.S. Embassy Tokyo

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото © Flickr / U.S. Embassy Tokyo

Там же он намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и обсудить проблемы в отношениях двух стран.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может посетить Восточный экономический форум, который в сентябре пройдёт во Владивостоке. Об этом сообщил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Что касается Восточного экономического форума в сентябре, то, если позволят обстоятельства, премьер Абэ посетит это мероприятие, — заявил Суга.

По его словам, там же Абэ намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и обсудить проблемы в отношениях двух стран.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил Синдзо Абэ посетить Восточный экономический форум, который пройдёт во Владивостоке с 4 по 6 сентября.

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Артур Белкин
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