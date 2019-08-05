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Опубликовано 5 августа 2019, 19:30

Столтенберг рассказал о сдерживании СССР в годы холодной войны

Фото © Twitter / Jens Stoltenberg

Фото © Twitter / Jens Stoltenberg

При этом он подчеркнул, что с поставленной задачей альянс справился успешно, так как холодная война "завершилась без единого выстрела".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил успехи альянса в отношении сдерживания СССР в годы холодной войны. Об этом он заявил во время выступления в Центре стратегических исследований в Новой Зеландии.

Он также объяснил, почему после роспуска Организации Варшавского договора альянс не прекратил своё существование.

В течение 40 лет НАТО не действовало за пределами своей территории. В течение этих лет мы делали только одно — сдерживали СССР, — отметил Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что с поставленной задачей альянс справился успешно, так как холодная война "завершилась без единого выстрела".

Столтенберг добавил, что после падения Берлинской стены НАТО решило начать действовать за территорией Европы и Северной Америки, чтобы оказать противодействие этническим войнам на Балканах, пиратству в Африке, терроризму в Афганистане и другим важным проблемам, требующим внимания.

Ранее сообщалось, что немецкий политолог заявил о том, что странам НАТО необходимо провести работу над модернизацией вооружений, поскольку сегодня альянс не может противостоять всему "спектру угроз" со стороны Москвы.

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София Алабина
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