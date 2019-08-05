Столтенберг рассказал о сдерживании СССР в годы холодной войны
Фото © Twitter / Jens Stoltenberg
При этом он подчеркнул, что с поставленной задачей альянс справился успешно, так как холодная война "завершилась без единого выстрела".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил успехи альянса в отношении сдерживания СССР в годы холодной войны. Об этом он заявил во время выступления в Центре стратегических исследований в Новой Зеландии.
Он также объяснил, почему после роспуска Организации Варшавского договора альянс не прекратил своё существование.
— В течение 40 лет НАТО не действовало за пределами своей территории. В течение этих лет мы делали только одно — сдерживали СССР, — отметил Столтенберг.
При этом он подчеркнул, что с поставленной задачей альянс справился успешно, так как холодная война "завершилась без единого выстрела".
Столтенберг добавил, что после падения Берлинской стены НАТО решило начать действовать за территорией Европы и Северной Америки, чтобы оказать противодействие этническим войнам на Балканах, пиратству в Африке, терроризму в Афганистане и другим важным проблемам, требующим внимания.
Ранее сообщалось, что немецкий политолог заявил о том, что странам НАТО необходимо провести работу над модернизацией вооружений, поскольку сегодня альянс не может противостоять всему "спектру угроз" со стороны Москвы.