Облавы в кино, дешёвая водка и КГБ. Как в СССР воспитывали лентяев

На закате советской власти страна была поражена коррупцией, теневой сектор экономики разрастался, как раковая опухоль, а в идеалы социализма уже мало кто верил. Юрий Андропов, пришедший после смерти Брежнева к власти, ещё помнил Венгерское восстание 1956 года, когда коммунистов вешали на столбах. Панически боясь повторения этого опыта, он принял ряд оздоровительных мер. 7 августа 1983 года было принято постановление "Об укреплении социалистической трудовой дисциплины".

Восстановил всё сталинское, кроме репрессий Ещё когда Андропов возглавлял КГБ, он ориентировался на Сталина. Став генсеком, он ориентировался на закон о дисциплине 1940 года Фото © Wikipedia

При Сталине за прогул на работе можно было попасть под суд. Новый генсек видел, как расшаталась трудовая дисциплина при Брежневе. Пьянство на рабочем месте, низкая мотивация к труду, выпуск брака привели к падению производительности труда на общесоюзном уровне. Методы Андропова были мягче, но всё равно серьёзно били по разгильдяям. Отсутствие на рабочем месте в течение двух-трёх часов приравнивалось к прогулу, а прогул вычитался из отпуска.

Внедрил чекистов во все звенья государственной машины Заместители руководителей от "органов" сидели на радио и телевидении, в Министерстве культуры Фото © Gallerix

Эксплуатируя страхи других членов руководства, Андропов потихоньку сделал КГБ одним из ключевых ведомств. Даже при Сталине на район полагался один уполномоченный НКВД, при Андропове же были созданы райотделы КГБ со штатом сотрудников, "курировавших" практически все предприятия и организации.

Больше психушек Юрий Андропов много сделал для развития карательной психиатрии. В 60-е годы она стала использоваться как репрессивный орган Фото ©ТАСС/Христофоров Валерий

По инициативе Андропова и подведомственного ему КГБ построили сотни новых психбольниц, куда на неопределённый срок были отправлены на лечение десятки тысяч психически больных, среди которых было немало диссидентов и художников, не вписавшихся в систему. В период правления Андропова был намечен план по строительству тюремных психбольниц, который собирались исполнить за период с 1981 по 1990 год.

Андропов пришёл к власти смертельно больным человеком, о чём хорошо знал. Свою политическую программу он строил исходя из того, сколько ему осталось жить. Кремлёвский доктор Чазов дал генсеку пять-семь лет, но это был слишком оптимистический прогноз, ведь на самом деле судьба оставила ему всего 15 месяцев. Некоторые аналитики считают, что, если бы он успел реализовать свою программу, СССР бы не рухнул.

Водка "Андроповка" и облава на кинотеатры При Брежневе "огненная вода" стремительно дорожала. Андропов по приходу к власти сразу скинул 50 копеек Фото © ТАСС / Мусаэльян Владимир

Водка — одна сторона медали. Другая — дневные рейды милиции и дружинников по ресторанам, кинотеатрам и магазинам, где отлавливались злостные прогульщики. Попался — жди серьёзных проблем. Если даже удалось обмануть начальство и пофилонить, по месту работы компетентные органы присылали соответствующую бумагу, где рассказывалось, что ты прогуливаешь работу.

Андропов укреплял дисциплину, а у его родителей были с ней явные проблемы. Владимир Андропов, отец генсека, в царское время часто получал нагоняй от начальства за нарушения на рабочем месте. Конечно, не по этой причине Юрий Андропов избегал упоминаний об отце, а из-за неблагонадёжного классового происхождения, но всё равно забавно.