"Единая Россия" поддержала идею расследовать иностранное влияние на выборы в РФ

Заниматься этой работой будет специально созданная межфракционная комиссия в Госдуме.

Думская фракция "Единая Россия" согласилась с идеей "Справедливой России", ЛДПР и КПРФ о том, что в России необходимо провести расследование о возможном иностранном вмешательстве в выборы.

Чтобы сформировать орган, который займётся расследованием, будет предложено созвать внеочередное заседание Совета Думы.

— Официальный представитель МИД России Мария Захарова привела конкретные примеры: на сайте американского посольства была размещена карта с указанием мест сбора участников несанкционированной акции в Москве 3 августа, а корреспондент немецкого канала Deutsche Welle открыто призвал к участию в незаконной акции, — заявил журналистам первый замглавы фракции Андрей Исаев.

Политик добавил, что Россию многократно обвиняли во вмешательстве в выборы в Соединённых Штатах и в некоторых странах Европы, но никто не предоставил никаких доказательств. Теперь и у России есть основания провести расследование возможного вмешательства в свои внутренние дела, уверен Исаев.

После проигрыша на президентских выборах в 2016 году американские демократы обвиняли РФ в том, что российские спецслужбы вступили в сговор со штабом республиканца Дональда Трампа и взломали сайт демпартиии.