Футболист "Боруссии" подписал контракт с московским клубом
25-летний нападающий Максимилиан Филипп с сегодняшнего дня будет защищать цвета столичного "Динамо".
Футбольный клуб "Динамо" объявил о переходе немецкого форварда Максимилиана Филиппа из дортмундской "Боруссии". Контракт подписан на четыре года. Выступать он будет под пятым игровым номером.
🔄🔥 🇩🇪Максимилиан Филипп – в #Динамо! Контракт с нападающим @BVB подписан на 4⃣ года! Выступать за ⚪🔵 Филипп будет под номером 5⃣ Herzlich Willkommen Max! 👏— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 9, 2019
⠀#ДинамоМосква #твоякоманда #трансферы pic.twitter.com/qMyGGvqZF9
Также "Динамо" сегодня объявило о трансфере защитника сборной России Романа Нойштедтера.