Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 августа 2019, 13:29

Футболист "Боруссии" подписал контракт с московским клубом

25-летний нападающий Максимилиан Филипп с сегодняшнего дня будет защищать цвета столичного "Динамо".

Футбольный клуб "Динамо" объявил о переходе немецкого форварда Максимилиана Филиппа из дортмундской "Боруссии". Контракт подписан на четыре года. Выступать он будет под пятым игровым номером.

Также "Динамо" сегодня объявило о трансфере защитника сборной России Романа Нойштедтера.

BannerImage
Кира Громова
  • Новости
  • ФК «Боруссия»
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar