Главное разоблачение "Столото": Глеб Пьяных показал изнанку лотерейного бизнеса

Стоит ли доверять лотереям, кто проверяет работу "Столото" и куда идут деньги от продажи лотерейных билетов, специально для Лайфа выяснял известный телеведущий.

Главный разоблачитель России Глеб Пьяных, знакомый всей стране по телепередаче "Программа максимум", побывал в лотерейном центре "Столото". И показал всему миру в ролике на YouTube всё, что там скрыто. "Сейчас я войду в этот центр и задам им все самые неудобные вопросы, которые вы пишете в комментариях и на сайте лотерейной компании "Столото", — с такими словами Глеб Пьяных появился в лотерейном центре на Волгоградском проспекте в Москве. В прямом эфире на YouTube за очередным его разоблачением следили десятки тысяч зрителей.

"Главное — шарики"

Фото © "Столото"

В "Столото" не стали ничего скрывать от съёмочной группы. Разрешение заглянуть в любые помещения было получено напрямую от генерального директора. Единственное место, куда был закрыт доступ, — зона с лототронами. Ведь туда не может зайти и сам гендир.

В то же время гендиректор Антон Шапиро рассказал некоторые подробности о лототронах: "Это наша гордость, мухлевать здесь невозможно. Под кожухами этих прекрасных лототронов так называемый антипылесос — он раздувает шары и делает их выпадение равновероятным".

Кроме компрессора внутри лототрона установлены только две улитки, которые нагнетают воздух в сферу. От воздушного потока шарики перемешиваются, после чего вылетают на специальную площадку. Именно шарики —­­­ главное в этом процессе, и к ним приковано всё внимание. Они, как и сами лототроны, производства американской компании Smartplay. Их вес чуть больше четырёх граммов, но он может незначительно колебаться. Это, впрочем, никак не влияет на исход розыгрышей. Шарики можно трогать только в перчатках, Глебу Пьяных показали, как они выглядят вблизи.

"Генератор случайностей"

Фото © "Столото"

Генератор случайных чисел выдаёт выигрышную комбинацию всех быстрых лотерей. Сам агрегат находится в серверной, куда могут заходить только сотрудники со специальным допуском. Но после недолгих препирательств съёмочной группе с порога всё же показали, как выглядит серверная и её содержимое.

Есть лотерейный процессинг, который собирает информацию со всех торговых точек и фиксирует те лотерейные ставки, которые были у нас сделаны. В определённый момент по графику проведения тиражей процессинг посылает запрос генератору случайных чисел Сотрудник лотерейного центра Анатолий Лиздунов

Генератор случайных чисел полностью изолирован от внешнего мира, а к лотерейному процессингу он подключён по закрытому каналу. Если сломается основной генератор, есть запасной. А если отключится электричество, то аппарат продолжит генерировать случайные числа благодаря источникам бесперебойного питания. Комбинации, которые выдаёт генератор, проверяет тиражная комиссия. Она состоит из нескольких специально отобранных специалистов, чья задача — сверять выданные машиной числа с данными от участников лотерей, полученными из процессинга.

"Лотерейные миллионеры"

Фото © "Столото"

Ежедневно в России покупают почти 600 тысяч билетов онлайн и порядка 700 тысяч — в офлайновых точках продаж. А количество лотерейных миллионеров еженедельно увеличивается на 25 человек. Каждый из них сам решает,­ быть ему публичным или нет. В последнее время победители всё чаще хотят поделиться радостью выигрыша в лотерею с другими людьми. Если в 2017 году таких участников было 55%, то сейчас — 93%.

Они рассказывают, что воспринимают публичность как дополнительную защищённость и гарантию безопасности. Поэтому многие даже рады вниманию со стороны прессы. Прочитать о лотерейных миллионерах можно не только в СМИ, но и в специальном разделе сайта www.stoloto.ru. Такая открытость лотерей и их участников, уверены в "Столото", связана с развитием общей лотерейной культуры в стране. О чём говорит и рост интереса к лотереям. Если в 2009 году в них участвовало всего 4% жителей России, то в 2018-м — уже 27%.

Для меня вообще самым ярким примером является Испания, где 75% взрослых жителей постоянно участвуют в лотереях. Там есть и лотерейные клубы. Мы постарались эту атмосферу создать здесь, в лотерейном центре, куда люди приходят, чтобы пообщаться Директор по продажам "Столото" Роман Роменский

Участие в лотерее — это семейный досуг, убеждены в "Столото". И, чтобы заинтересовать жителей страны, нужно, чтобы весь процесс — от покупки билета до получения выигрыша — был прозрачен, как сфера у лототрона.

Я понимаю ваши чувства, вам хочется, чтобы всё было честно. Здесь всё честно Глеб Пьяных

Фото © "Столото"