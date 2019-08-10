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Регион
Опубликовано 10 августа 2019, 09:00

В пресс-службе Горбачёва прокомментировали слухи о его "плохом состоянии"

Фото © Михаил Джапаридзе / ТАСС

Фото © Михаил Джапаридзе / ТАСС

Новости о плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР не являются достоверными. Михаил Горбачёв регулярно приезжает в Международный фонд социально-экономических и политологических исследований и работает над различными проектами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу пресс-службы Горбачёв-фонда Павла Палажченко.

Ранее СМИ со ссылкой на главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова сообщили о том, что состояние здоровья первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва в последнее время якобы серьёзно ухудшилось. Отмечалось, что в течение полугода 88-летний политик "практически живёт" в медицинских учреждениях, хоть и старается быть в курсе политической повестки дня.

Подобные высказывания журналиста, который не является медиком, вызывают по меньшей мере удивление, — прокомментировал информацию Палажченко.

По мнению представителя пресс-службы экс-лидера СССР, Горбачёв регулярно бывает на работе, приезжает в фонд и встречается с сотрудниками для того, чтобы обсудить текущие задачи и проблемы. Кроме того, в данный момент он работает над другими проектами.

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Анна Сокова
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