В пресс-службе Горбачёва прокомментировали слухи о его "плохом состоянии"
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Новости о плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР не являются достоверными. Михаил Горбачёв регулярно приезжает в Международный фонд социально-экономических и политологических исследований и работает над различными проектами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу пресс-службы Горбачёв-фонда Павла Палажченко.
Ранее СМИ со ссылкой на главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова сообщили о том, что состояние здоровья первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва в последнее время якобы серьёзно ухудшилось. Отмечалось, что в течение полугода 88-летний политик "практически живёт" в медицинских учреждениях, хоть и старается быть в курсе политической повестки дня.
— Подобные высказывания журналиста, который не является медиком, вызывают по меньшей мере удивление, — прокомментировал информацию Палажченко.
По мнению представителя пресс-службы экс-лидера СССР, Горбачёв регулярно бывает на работе, приезжает в фонд и встречается с сотрудниками для того, чтобы обсудить текущие задачи и проблемы. Кроме того, в данный момент он работает над другими проектами.