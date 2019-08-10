Путин поздравил актёра Олега Стриженова с 90-летием
Фото © Борис Кавашкин / ИТАР-ТАСС
По словам президента, артист принадлежит к замечательной плеяде выдающихся мастеров.
Президент России Владимир Путин поздравил советского и российского актёра Олега Стриженова с 90-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
— Ваши актёрские работы всегда становились настоящим, большим событием для любителей искусства, — подчеркнул Путин.
Президент отметил, что Стриженов принадлежит к замечательной плеяде выдающихся мастеров, которые вписали незабываемые страницы в историю отечественного кинематографа.
Олег Стриженов знаком зрителям по ролям в фильмах "Его звали Роберт", "Звезда пленительного счастья", "Неподсуден", "Юность Петра" и другим. В 1988 году он получил звание народного артиста СССР, а в 2009-м — премию "Золотой орёл" за вклад в киноискусство.