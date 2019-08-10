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Опубликовано 10 августа 2019, 09:07

Путин поздравил актёра Олега Стриженова с 90-летием

Фото © Борис Кавашкин / ИТАР-ТАСС

Фото © Борис Кавашкин / ИТАР-ТАСС

По словам президента, артист принадлежит к замечательной плеяде выдающихся мастеров.

Президент России Владимир Путин поздравил советского и российского актёра Олега Стриженова с 90-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Ваши актёрские работы всегда становились настоящим, большим событием для любителей искусства, — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что Стриженов принадлежит к замечательной плеяде выдающихся мастеров, которые вписали незабываемые страницы в историю отечественного кинематографа.

Олег Стриженов знаком зрителям по ролям в фильмах "Его звали Роберт", "Звезда пленительного счастья", "Неподсуден", "Юность Петра" и другим. В 1988 году он получил звание народного артиста СССР, а в 2009-м — премию "Золотой орёл" за вклад в киноискусство.

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