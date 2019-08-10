Путин поздравил актёра Олега Стриженова с 90-летием

Президент отметил, что Стриженов принадлежит к замечательной плеяде выдающихся мастеров, которые вписали незабываемые страницы в историю отечественного кинематографа.

Олег Стриженов знаком зрителям по ролям в фильмах "Его звали Роберт", "Звезда пленительного счастья", "Неподсуден", "Юность Петра" и другим. В 1988 году он получил звание народного артиста СССР, а в 2009-м — премию "Золотой орёл" за вклад в киноискусство.