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Опубликовано 10 августа 2019, 20:54

Супермоделей сестёр Хадид ограбили на греческом острове Миконос

Джиджи Хадид и Белла Хадид (слева). Фото © Instagram/gisposable

Джиджи Хадид и Белла Хадид (слева). Фото © Instagram/gisposable

Неизвестные ограбили квартиру американских сестёр-супермоделей Беллы и Джиджи Хадид на греческом острове Миконос. Об этом сообщает TMZ.

Случившимся поделилась Джиджи Хадид на своей второй странице в "Инстаграме". В посте она рассказала, что больше никогда не вернётся на Миконос, и посоветовала своим подписчикам отдыхать в каком-нибудь другом месте. Данный аккаунт со снимками из личного архива супермодель завела летом. Инстаграм-страничка пока не верифицирована.

Нас ограбили. Никогда больше сюда не вернусь. И никому не советую. Потратьте свои деньги лучше в другом месте, — написала Джиджи.

Отец девушек Мохамед Хадид пояснил журналистам, что неизвестные осуществили кражу, пока модели отсутствовали в квартире. Отмечается, что преступники украли некоторые личные вещи Беллы и Джиджи, праздновавших на Миконосе день рождения своей старшей сестры Аланы.

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Надежда Харламова
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