Супермоделей сестёр Хадид ограбили на греческом острове Миконос

Неизвестные ограбили квартиру американских сестёр-супермоделей Беллы и Джиджи Хадид на греческом острове Миконос. Об этом сообщает TMZ.

Случившимся поделилась Джиджи Хадид на своей второй странице в "Инстаграме". В посте она рассказала, что больше никогда не вернётся на Миконос, и посоветовала своим подписчикам отдыхать в каком-нибудь другом месте. Данный аккаунт со снимками из личного архива супермодель завела летом. Инстаграм-страничка пока не верифицирована.

— Нас ограбили. Никогда больше сюда не вернусь. И никому не советую. Потратьте свои деньги лучше в другом месте, — написала Джиджи.