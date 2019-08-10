Супермоделей сестёр Хадид ограбили на греческом острове Миконос
Джиджи Хадид и Белла Хадид (слева). Фото © Instagram/gisposable
Неизвестные ограбили квартиру американских сестёр-супермоделей Беллы и Джиджи Хадид на греческом острове Миконос. Об этом сообщает TMZ.
Случившимся поделилась Джиджи Хадид на своей второй странице в "Инстаграме". В посте она рассказала, что больше никогда не вернётся на Миконос, и посоветовала своим подписчикам отдыхать в каком-нибудь другом месте. Данный аккаунт со снимками из личного архива супермодель завела летом. Инстаграм-страничка пока не верифицирована.
— Нас ограбили. Никогда больше сюда не вернусь. И никому не советую. Потратьте свои деньги лучше в другом месте, — написала Джиджи.
Отец девушек Мохамед Хадид пояснил журналистам, что неизвестные осуществили кражу, пока модели отсутствовали в квартире. Отмечается, что преступники украли некоторые личные вещи Беллы и Джиджи, праздновавших на Миконосе день рождения своей старшей сестры Аланы.