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Регион
Опубликовано 11 августа 2019, 00:14

Генсек ООН осудил убийство двух сотрудников миссии в Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Фото Flickr / UN Geneva

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Фото Flickr / UN Geneva

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш категорически осудил атаку в Бенгази, результатом которой стала гибель двух сотрудников миссии ООН. Об этом сообщается в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжарика.

Генеральный секретарь решительным образом осуждает сегодняшнюю атаку с подрывом автомобиля в ливийском Бенгази. Два сотрудника Организации Объединённых Наций были убиты в результате взрыва, а трое других — в числе раненых, — говорится в сообщении.

Отмечается, что генсек также призывает ливийские власти разобраться в произошедшем и привлечь к ответственности лица, совершившие нападение.

Гутерреш напомнил всем сторонам о необходимости соблюдать гуманитарное перемирие во время праздника Ид аль-адха и вернуться за стол переговоров.

Напомним, что при взрыве начинённого взрывчаткой автомобиля в конечном итоге пострадало 10 человек, среди которых был один ребёнок. Инцидент произошёл около рынка на западе Бенгази. По информации местных властей, нападение было направленно именно на миссию ООН, содействовавшую заключению перемирия на время праздника Курбан-байрам.

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Надежда Харламова
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