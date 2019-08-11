Генсек ООН осудил убийство двух сотрудников миссии в Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш категорически осудил атаку в Бенгази, результатом которой стала гибель двух сотрудников миссии ООН. Об этом сообщается в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжарика.

— Генеральный секретарь решительным образом осуждает сегодняшнюю атаку с подрывом автомобиля в ливийском Бенгази. Два сотрудника Организации Объединённых Наций были убиты в результате взрыва, а трое других — в числе раненых, — говорится в сообщении.

Отмечается, что генсек также призывает ливийские власти разобраться в произошедшем и привлечь к ответственности лица, совершившие нападение.

Гутерреш напомнил всем сторонам о необходимости соблюдать гуманитарное перемирие во время праздника Ид аль-адха и вернуться за стол переговоров.