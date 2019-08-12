Более 50 человек стали жертвами схода оползня в Мьянме
Фото © Twitter / Myanmar Fire Services Department
В результате схода оползня в Мьянме погибло более 50 человек, ещё 80 числятся пропавшими без вести. Такими данными поделились в ситуационно-кризисном центре МИД РФ (ДСКЦ).
#мьянма - Количество погибших при сходе вызванного проливными дождями оползня в штате Мон на юго-востоке страны превысило 50, еще 80 числятся пропавшими без вести pic.twitter.com/sR3buflhNd— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) August 11, 2019
В местной противопожарной службе сообщили, что урегулированием последствий катаклизма занимаются не только местные пожарные, но и специальные спасательные отряды.
Special Rescue Teams of Myanmar Fire Services Department(Head Quarters, Yangon) and Yangon Regional Fire Services Department are responding to the landslide area of Mon State by using modernized equipments; life locators, TIC and so on. pic.twitter.com/BRgVhg4f6N— Myanmar Fire Services Department (@fsd_gov_mm) August 11, 2019
По предварительным данным, оползень возник в результате продолжительных проливных дождей.