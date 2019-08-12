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Опубликовано 12 августа 2019, 02:55

Более 50 человек стали жертвами схода оползня в Мьянме

Фото © Twitter / Myanmar Fire Services Department

Фото © Twitter / Myanmar Fire Services Department

В результате схода оползня в Мьянме погибло более 50 человек, ещё 80 числятся пропавшими без вести. Такими данными поделились в ситуационно-кризисном центре МИД РФ (ДСКЦ).

В местной противопожарной службе сообщили, что урегулированием последствий катаклизма занимаются не только местные пожарные, но и специальные спасательные отряды.

По предварительным данным, оползень возник в результате продолжительных проливных дождей.

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София Алабина
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