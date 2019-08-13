Леонид Слуцкий нашёл своего "брата-близнеца в погонах"
Главный тренер нидерландского футбольного клуба "Витесс" Леонид Слуцкий на своей странице в "Инстаграме" поделился фотографией российского полицейского, который очень похож на специалиста.
— Не только у Васи и Лёши есть брат-близнец, да ещё и при погонах, — отметил Слуцкий.
Стоит отметить, что запечатлённый на фото мужчина действительно очень похож на Леонида Слуцкого. В комментариях пользователи в шутку интересуются, не болеет ли новоиспечённый "брат" за "Динамо", намекая на историческую связь бело-голубых с правоохранительными органами.