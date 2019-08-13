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Регион
Опубликовано 13 августа 2019, 00:49

Леонид Слуцкий нашёл своего "брата-близнеца в погонах"

Главный тренер нидерландского футбольного клуба "Витесс" Леонид Слуцкий на своей странице в "Инстаграме" поделился фотографией российского полицейского, который очень похож на специалиста.

Не только у Васи и Лёши есть брат-близнец, да ещё и при погонах, — отметил Слуцкий.

Стоит отметить, что запечатлённый на фото мужчина действительно очень похож на Леонида Слуцкого. В комментариях пользователи в шутку интересуются, не болеет ли новоиспечённый "брат" за "Динамо", намекая на историческую связь бело-голубых с правоохранительными органами.

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Артур Белкин
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