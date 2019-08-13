Леонид Слуцкий нашёл своего "брата-близнеца в погонах"

Главный тренер нидерландского футбольного клуба "Витесс" Леонид Слуцкий на своей странице в "Инстаграме" поделился фотографией российского полицейского, который очень похож на специалиста.

— Не только у Васи и Лёши есть брат-близнец, да ещё и при погонах, — отметил Слуцкий.