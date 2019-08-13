На Урале казаки решили создать отряды для борьбы с живодёрами

В казачью "бригаду" должны входить ветеринар, юрист, журналист-оператор и два казака — для физической защиты.

"Уральское казачество" собирается создать зоополицию — бригаду быстрого реагирования, чтобы пресекать жестокое обращение с животными. Агентство URA.ru выяснило, что для запуска проекта казаки обратились в фонд президентских грантов, где просят более трёх миллионов рублей.

Бригада будет реагировать на сообщения жителей о жестоком обращении с животными. Руководитель "Уральского казачества" атаман Геннадий Ковалёв считает, что проблема злободневная.

— Документально всё готово, люди готовы, дело осталось за малым — за деньгами, даже чтобы куда-то выехать, нужно бензин купить, — цитирует Ковалёва агентство.

"На бензин" казакам нужно три миллиона 65 тысяч рублей — именно такую сумму запросили они в фонде президентских грантов. На место происшествия планируют вызывать полицию, однако замечают, что в законодательстве существует норма "гражданского задержания" и "каждый имеет право задержать любое лицо при совершении им уголовного правонарушения" .

— Если полиция не хочет возбуждать дело (уголовное или административное), то подключаются наши юристы. Само слово "полиция" в названии плюс казаки — это много кого остановит: живодёр десять раз подумает, прежде чем котёнка мучить, — добавляет атаман.