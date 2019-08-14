В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых авто

Соответствующие рекомендации направлены в Министерство транспорта РФ и Минпромторг.

Комитет Государственной думы РФ по промышленности выступил с предложением запретить использование транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации". Об этом пишет "Коммерсант".

По информации издания, соответствующие рекомендации направлены в Министерство транспорта РФ и Минпромторг. О каких автомобилях идёт речь и какие санкции будут применяться к их владельцам, не уточняется.

— По данным ГИБДД, из 60,5 миллиона транспортных средств в России 20,9 миллиона старше 15 лет, ещё 10 миллионов старше десяти лет, — говорится в материале.