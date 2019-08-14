В Госдуме пообещали подарить "блокаднице" Бузовой книги о Ленинграде в войну

Депутат Свищев заявил, что не хотел бы принижать какие-либо достоинства Бузовой, но уверен, что она поступила нелепо и глупо.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев рассказал, что собирается отправить блогеру и телеведущей Ольге Бузовой книги о блокаде Ленинграда, а также запись седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Поводом для этого стала её неуместная шутка.

— Шутить на тему блокады Ленинграда непозволительно... Очевидно, от нехватки знаний у неё вышла такая грубая, низкая, нелепая шутка. За жизнью этой певицы изо дня в день следят миллионы молодых ребят и девчонок. Она должна хороший пример показывать, — высказался Свищев в беседе с РИА "Новости".

Депутат добавил, что собирается отправить певице и ведущей книги о блокаде Ленинграда Лидии Гинзбург, Даниила Гранина и Алеся Адамовича, Леонида Пантелеева, Дмитрия Лихачёва.

— И запись Симфонии №7 Шостаковича. Пусть они у неё будут. Надеюсь, что прочитает, послушает. Посмотрит фильм "Блокада" 1970-х годов. И поймёт свою ошибку, — добавил парламентарий.

Как сообщал Лайф ранее, певица Ольга Бузова опубликовала в своём инстаграме видео, где облизывает тарелку, а в конце комментирует это словами "Я блокадница". За неё уже пришлось оправдываться её матери. Она заявила, что "голод передаётся в генах".