Суд в Швеции вынес приговор рэперу A$AP Rocky за избиение прохожего

Суд в Швеции приговорил рэпера A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, и двух участников его команды к условному сроку за нападение на прохожего в Стокгольме, сообщает Aftonbladet .

Суд также обязал артиста в качестве компенсации выплатить 12 500 шведских крон (около 85 тысяч рублей) молодому человеку, на которого напали.

Напомним, в первых числах июля исполнитель приехал в Швецию, чтобы выступить на хип-хоп-фестивале Smash х Stadion, однако на улицах города успел подраться с двумя молодыми парнями, после чего сбежал с места инцидента. На следующий день его задержали. Президент США Дональд Трамп требовал его отпустить, но ему ответили, что в Швеции суды независимы.