Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 августа 2019, 15:38

Суд в Швеции вынес приговор рэперу A$AP Rocky за избиение прохожего

Фото © Instagram/asaprocky

Фото © Instagram/asaprocky

Артист в качестве компенсации также должен выплатить 12 500 шведских крон пострадавшему.

Суд в Швеции приговорил рэпера A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, и двух участников его команды к условному сроку за нападение на прохожего в Стокгольме, сообщает Aftonbladet.

Суд также обязал артиста в качестве компенсации выплатить 12 500 шведских крон (около 85 тысяч рублей) молодому человеку, на которого напали.

Напомним, в первых числах июля исполнитель приехал в Швецию, чтобы выступить на хип-хоп-фестивале Smash х Stadion, однако на улицах города успел подраться с двумя молодыми парнями, после чего сбежал с места инцидента. На следующий день его задержали. Президент США Дональд Трамп требовал его отпустить, но ему ответили, что в Швеции суды независимы.

BannerImage
Сусанна Витвинская
  • Новости
  • Швеция
  • рэперы
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar