Тайна пилота Леваневского. Почему любимца Сталина не могут найти 80 лет

Оглавление Легенда сталинской эпохи Первая неудача Борьба за первенство Исчезновение Авария Побег в США Похищение немцами Экипаж выжил при аварии, но погиб без помощи

13 августа 1937 года экипаж советского лётчика Сигизмунда Леваневского в последний раз вышел на связь. Самолёт, совершавший беспосадочный перелёт по маршруту Москва — Фэрбенкс (Аляска), бесследно исчез в ледяной пустыне. Судьба знаменитого лётчика и его экипажа превратилась в одну из главных загадок советской эпохи.

Легенда сталинской эпохи

В 30-е годы Сигизмунд Леваневский был одним из самых знаменитых людей страны. Лётчики в ту эпоху были популярнее артистов, их фотографии печатали на первых страницах крупнейшие газеты, их приглашали на званые вечера в Кремль, в их честь произносил тосты сам Сталин.

Леваневский вторым в стране получил звание Героя Советского Союза за участие в спасении челюскинцев. Пилоту благоволил Сталин, он небезосновательно считался любимчиком вождя. Когда генсек принимал в Кремле награждённых лётчиков, он особо выделил его, произнеся тост: "За Леваневского и всех Героев Советского Союза".

Леваневский был хорошо известен не только в СССР, но и в США. В 1933 году он спас американского авиатора Джеймса Маттерна, который неудачно попытался совершить кругосветный перелёт и едва не погиб на Чукотке. Советский лётчик привёз Маттерна с Чукотки обратно в США, и это, конечно, не осталось незамеченным американцами, поскольку к полёту Маттерна было приковано большое внимание.

Сигизмунд Леваневский (слева) и Джимми Маттерн (справа). Коллаж © LIFE. Фото © Public Domain

Первая неудача

После операции по спасению челюскинцев Леваневский задумал совершить весьма сложный перелёт. Амбициозный пилот вступил в партию и быстро добился поддержки своего начинания в высших кругах. По замыслу Леваневского планировалось совершить перелёт Москва — Сан-Франциско кратчайшим маршрутом через Северный полюс.

Идея этого полёта очень понравилась Сталину, который потребовал сделать всё возможное для помощи пилоту. Для полёта был выбран новый самолёт АНТ-25, вторым пилотом Леваневский взял Байдукова.

3 августа 1935 года самолёт вылетел с аэродрома в Щёлково. К этому полёту было приковано огромное внимание, на проводах экипажа присутствовало множество журналистов, специально по случаю полёта была выпущена особая марка с изображением Леваневского. Из-за того, что он завершился неудачей, её успели выпустить только совсем небольшим тиражом, в настоящее время она является большой редкостью.

Фото © Wikipedia

Из-за проблем с маслом, которые начались через некоторое время после вылета, Леваневский принял решение вернуться, преодолев лишь две тысячи километров. Эта неудача стала сильным ударом для амбициозного пилота. Леваневский был настолько огорчён, что страшно разругался с конструктором Туполевым (он был создателем АНТ-25), прямо в разговоре со Сталиным обвинив конструктора во вредительстве.

Этот конфликт не имел последствий для Туполева (хотя в период репрессий эту историю ему припомнили), но имел самые серьёзные последствия для Леваневского. Во время ссоры с Туполевым он прилюдно поклялся никогда в жизни не садиться за штурвал "вредительских самолётов" Туполева и начал поиски машины для нового полёта, чтобы реабилитироваться за неудачу.

В Советском Союзе других самолётов, способных выдержать длительный трансантарктический перелёт, не было. И Леваневский отправился в Америку.

Борьба за первенство

Леваневский намеревался повторить свой полёт в 1936 году. Однако его категорический отказ от туполевского самолёта всё испортил. Конечно, в СССР были заинтересованы в рекордах, но желательно, чтобы эти рекорды ставили на советской технике, а вовсе не на капиталистической американской.

Пока Леваневский искал новый самолёт в США, настойчивость проявили Чкалов и Байдуков, которые смогли выйти на Сталина, заверив его, что они готовы совершить новый рекордный перелёт на доработанном туполевском АНТ-25. Успешный полёт по маршруту Москва — остров Удд (свыше 9 тысяч километров) превратил Чкалова и Байдукова в новых советских героев.

В 1937 году советские лётчики хотели во что бы то ни стало добраться до Америки через Северный полюс. В борьбе за право полететь первыми сошлись три экипажа. Чкалов и Байдуков, Леваневский и Левченко, а также Громов и Юмашев, в последний момент также вклинившиеся в соперничество.

Два экипажа планировали лететь на проверенном АНТ-25, но Леваневский из принципа не желал на нём лететь и сделал выбор в пользу экспериментального советского ДБ-А. Этот самолёт разрабатывался как дальний бомбардировщик и имел четыре мотора, что очаровало Леваневского.

Сигизмунд Леваневский (в центре) у ДБ-А. Фото © Брестский вестник

Однако возникла одна проблема. Самолёт был экспериментальным и, по сути, ещё не был как следует испытан. При всех симпатиях Сталина к Леваневскому он не мог дать ему лететь первым. Лётная погода на севере устанавливается всего на пару летних месяцев, а на подготовку ДБ-А требовалось время. Поэтому первое место отдали экипажу Чкалова, который в июне 1937 года должен был долететь до штата Вашингтон. В июле стартовал Громов, которому предстояло установить рекорд дальности и добраться до Калифорнии. Их полёты прошли успешно. В августе планировался полёт Леваневского на экспериментальном самолёте до Аляски.

Исчезновение

12 августа самолёт Леваневского вылетел с подмосковного аэродрома в Щёлково. Команда состояла из шести человек: Леваневский, второй пилот Кастанаев, штурман Левченко, радист Галковский и бортмеханики Побежимов и Годовиков.

На проводы экипажа приехали журналисты, и Леваневский поразил всех, явившись на аэродром в роскошном костюме, тогда как все его коллеги были одеты по-походному. В машину помимо необходимого снаряжения загрузили и коммерческие грузы для американцев: икру, пушнину, изделия кустарей. Также был погружен некий запечатанный ящик с неизвестным содержимым. По одним данным, в нём было несколько слитков золота для продажи американцам, по другим — подарки для супруги президента Рузвельта.

Чтобы подгадать прилёт на Аляску в дневное время, время вылета перенесли на вечер 12 августа. В 18:15 самолёт ДБ-А благополучно вылетел из Щёлково. Около полудня 13 августа лётчики достигли Северного полюса. Но менее чем через час от них пришло тревожное сообщение, в котором говорилось, что один из моторов вышел из строя.

Позднее радисты получили несколько странных сообщений с самолёта. В одном говорилось, что "работать в кабине невозможно", его прислали от имени Левченко и Галковского. В другом сообщалось, что "всё в порядке". Вечером 13 августа связь с самолётом окончательно прервалась.

В поисках пропавшего экипажа принимали участие не только пилоты СССР, но и американцы. В том числе и Маттерн, которого несколько лет назад спас на Чукотке Леваневский. Однако дело осложняла плохая погода, а затем и наступление полярной ночи. Через несколько месяцев поиски были официально прекращены, а экипаж объявлен погибшим.

Авария

Коллаж © LIFE. Фото © Public Domain

Согласно наиболее популярной версии, экипаж самолёта погиб в результате крушения. К катастрофе привело стечение ряда факторов. Во-первых, неподготовленность экспериментального самолёта. Двигатели были ненадёжны и имели крайне малый ресурс. Вдобавок самолёт пришлось прямо на ходу переделывать под нужды трансантарктического полёта.

Во-вторых, рекордный полёт проходил в не очень удачное время. Погодные условия не способствовали полётам, лететь пришлось в условиях сплошной облачности, что затрудняло ориентирование в пространстве (и без того сложное на севере).

В-третьих, техническая неполадка в одном из двигателей. Самолёт был способен лететь и на трёх, но из-за поломки и высокой загруженности пришлось лететь на низкой высоте в условиях сильной облачности, что дополнительно способствовало обледенению машины и потере управления.

Большинство исследователей считают, что при попытке приземлиться (из-за проблем с обледенением) самолёт разбился либо утонул. Хотя существуют и другие версии.

Побег в США

Коллаж © LIFE. Фото © "Военное обозрение"

Согласно этой экзотической версии самолёт благополучно долетел до Аляски, но приземлился не в Фэрбенксе, где его встречала советская делегация, а на одном из двух запасных аэродромов, где были только американцы, — в Анкоридже или Доусоне. А история с неполадками двигателя якобы была фальсификацией, чтобы убедить советскую сторону в аварии и гибели экипажа.

Теоретически можно допустить, что Леваневский, оскорблённый тем, что пальму первенства отдали другим пилотам, мог бежать в США. Благо он бывал там неоднократно и имел контакты. Можно даже допустить, что он заранее заготовил там "запасной аэродром" во время последнего визита.

Но на практике это маловероятно по ряду причин. В СССР Леваневский был одной из главных звёзд страны. Миллионные тиражи его фотографий, кремлёвские застолья, благосклонность Сталина, высокий уровень жизни — мог ли Леваневский променять всё это на жизнь в безвестности и под чужим именем в США, при том что он был крайне честолюбивым и амбициозным человеком?

Не стоит забывать и про его экипаж, который был укомплектован только в ходе подготовки к полёту. Вряд ли пять остальных членов экипажа могли синхронно согласиться бежать в Америку, бросив свои семьи.

Убедительных аргументов в пользу этой версии нет. Она базируется исключительно на допущениях.

Похищение немцами

Коллаж © LIFE. Фото © Репродукция Валерия Христофорова / ИТАР-ТАСС/

Ещё более занимательной выглядит гипотеза, согласно которой экипаж разбившегося самолёта был обнаружен немецкой подлодкой и вывезен в Германию. Эта версия базируется на смутных слухах времён начала Великой Отечественной войны, которые были вдохновлены немецкими пропагандистскими листовками. В них сообщалось, что любимый лётчик Сталина перешёл на сторону немцев и теперь сражается в люфтваффе.

Версия спасения экипажа немецкой подлодкой откровенно невероятна. Даже с воздуха найти обломки самолёта, не зная координат его падения, было невероятно сложной задачей. Для подлодки, да ещё и в сложнейших арктических условиях, это было и вовсе невозможно.

Экипаж выжил при аварии, но погиб без помощи

Согласно ещё одной версии, пилотам удалось приземлиться на канадском острове Элсмир. Однако из-за аварии радиостанция вышла из строя — и они не могли выйти на связь, чтобы сообщить свои координаты. В самолёте был груз продуктов примерно на 40 суток. Возможно, выживший экипаж какое-то время питался ими, а затем предпринял попытку починить повреждённый двигатель и полететь к материку. Но тяжёлому самолёту не хватило имевшегося свободного пространства для взлёта, он упал в воду и утонул.

Согласно другой версии, самолёт упал в труднодоступной местности на территории СССР и был сильно повреждён, а часть экипажа погибла на месте. Остальные похоронили товарищей и попытались своим ходом добраться до населённых пунктов, но погибли в пути. В 60-е и 80-е годы в советской прессе появлялись свидетельства того, что самолёт мог упасть на территории Якутии. Местные оленеводы утверждали, что находили обломки какого-то самолёта, видели "самодельные" могилы (называлась даже фамилия Леваневского на одной из табличек) и останки пилотов в тайге, однако поиски не принесли никакого результата.