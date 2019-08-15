В Госдуме раскритиковали идею сообщать работодателям о болезнях сотрудников

По мнению Менделевича, при переходе работника в другую организацию руководитель может нарушить врачебную тайну.

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич раскритиковал идею сообщать работодателям об опасных заболеваниях сотрудников. Депутат считает, что это может обернуться дискриминацией.

— Инициатива рассматривается в рамках модернизации нормативно-правовой базы в области труда. Лично я категорически против подобной идеи, — сказал он в интервью агентству "Москва".

Только врачи обладают соответствующими знаниями для принятия решения о том, может ли человек трудиться на конкретной должности или нет, пояснил Менделевич. По его словам, работодатель не сможет правильно воспользоваться информацией о здоровье сотрудника или претендента, из-за чего возникает угроза дискриминации.

Кроме того, при переходе работника в другую организацию руководитель может разгласить врачебную тайну.