Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 августа 2019, 18:13

Секту "Домой в СССР" признали в России экстремистской

Фото © Pixabay/PixelAnarchy

Фото © Pixabay/PixelAnarchy

Суд Республики Коми запретил её деятельность из-за призывов к убийствам и перевороту.

Организация "Домой в СССР" внесена в список экстремистских и запрещена на территории РФ судом Республики Коми, сообщает НТВ.

Сергей Тараскин, один из создателей "Домой в СССР", уверял членов общества, что Российской Федерации не существует, поэтому законы можно не соблюдать.

Также один из его соратников, Александр Тюрнин, который называл себя главой КГБ Коми, призывал к убийствам правоохранителей и военному перевороту. Суд назначил Тюрнину четыре года колонии общего режима.

Организация "Домой в СССР" продавала своим сторонникам советские "документы", которые якобы освобождали от оплаты коммунальных услуг. А принимала только российские рубли.

Ранее Лайф писал о том, как в соцсетях не попасть под уголовную ответственность за экстремизм.

BannerImage
Андрей Григорьев
  • Новости
  • СССР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar