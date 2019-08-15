Секту "Домой в СССР" признали в России экстремистской

Суд Республики Коми запретил её деятельность из-за призывов к убийствам и перевороту.

Организация "Домой в СССР" внесена в список экстремистских и запрещена на территории РФ судом Республики Коми, сообщает НТВ.

Сергей Тараскин, один из создателей "Домой в СССР", уверял членов общества, что Российской Федерации не существует, поэтому законы можно не соблюдать.

Также один из его соратников, Александр Тюрнин, который называл себя главой КГБ Коми, призывал к убийствам правоохранителей и военному перевороту. Суд назначил Тюрнину четыре года колонии общего режима.

Организация "Домой в СССР" продавала своим сторонникам советские "документы", которые якобы освобождали от оплаты коммунальных услуг. А принимала только российские рубли.