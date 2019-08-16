В Швеции школу будут отапливать с помощью крематория

В Швеции в городе Вестанфорс, коммуна Фагерста, местную школу решили отапливать за счёт расположенного рядом крематория. Об этом сообщает телеканал SVT Nyheter.

Как поясняет телеканал, за последние десять лет всё больше крематориев по всей стране начали производить избыточное тепло. Оно появляется во время предварительного охлаждения и фильтрации выбросов крематория от ртути и пыли. В Вестанфорсе решили использовать лишнее тепло от крематория для обогрева нового спортивного зала школы, которая находится под протекторатом местной церкви.

При этом такая практика достаточно распространена в Швеции. Из 60 крематориев, функционирующих в стране, около половины используют лишнее тепло для обогрева собственных помещений, ещё около двадцати крематориев отправляют излишки в сеть централизованного теплоснабжения, и только десять зданий не делают с излишками тепла ничего, но только потому, что не имеют соответствующего технического оборудования.