В Хорватии спортивный самолёт экстренно приземлился на трассу

На борту находилось два человека — преподаватель частной авиационной школы и его ученик.

В Хорватии на шоссе А6 Загреб — Риека спортивный самолёт из-за поломки совершил аварийную посадку на проезжую часть. Об этом сообщает Ve černji list.

На борту находилось два человека — преподаватель частной авиационной школы и его ученик. Никто из них не пострадал.

Инструктор рассказал, что во время полёта на высоте 300 метров у самолёта отказал двигатель.