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Опубликовано 18 августа 2019, 15:29

В Хорватии спортивный самолёт экстренно приземлился на трассу

На борту находилось два человека — преподаватель частной авиационной школы и его ученик.

В Хорватии на шоссе А6 Загреб — Риека спортивный самолёт из-за поломки совершил аварийную посадку на проезжую часть. Об этом сообщает Večernji list.

На борту находилось два человека — преподаватель частной авиационной школы и его ученик. Никто из них не пострадал.

Инструктор рассказал, что во время полёта на высоте 300 метров у самолёта отказал двигатель.

Ранее Лайф сообщал, что Як-55 совершил жёсткую посадку в Самарской области, пилот погиб.

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Сусанна Витвинская
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