В Хорватии спортивный самолёт экстренно приземлился на трассу
На борту находилось два человека — преподаватель частной авиационной школы и его ученик.
В Хорватии на шоссе А6 Загреб — Риека спортивный самолёт из-за поломки совершил аварийную посадку на проезжую часть. Об этом сообщает Večernji list.
На борту находилось два человека — преподаватель частной авиационной школы и его ученик. Никто из них не пострадал.
Инструктор рассказал, что во время полёта на высоте 300 метров у самолёта отказал двигатель.
Ранее Лайф сообщал, что Як-55 совершил жёсткую посадку в Самарской области, пилот погиб.