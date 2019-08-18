В Исландии открыли мемориал "жертве" глобального потепления

Он будет служить напоминанием о том, что надо бороться с климатическими изменениями.
В Исландии открыли мемориальную доску в честь древнего ледника Окйёкюдль, который растаял из-за процессов глобального потепления. Об этом сообщает издание RTL.
На доске на английском и исландском языках написано обращение к потомкам. В нём говорится, что памятник будет служить напоминанием о том, что надо бороться с климатическими изменениями. Иначе участь Окйёкюдля ждёт все ледники.
Фото © Twitter / Rice University
— Только вы узнаете, удалось ли нам это, — так завершается обращение будущим поколениям.
Ещё в 1890 году площадь ледника составляла 16 квадратных километров, а толщина — 50 метров. В наши дни от него остался только один квадратный километр толщиной около 15 метров.
Учёные классифицируют ледник как скопление льда, которое за зиму увеличивается больше, чем уменьшается за лето. Если толщина ледника меньше 40 метров, он считается исчезнувшим.