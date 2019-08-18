В Исландии открыли мемориал "жертве" глобального потепления

Он будет служить напоминанием о том, что надо бороться с климатическими изменениями.

В Исландии открыли мемориальную доску в честь древнего ледника Окйёкюдль, который растаял из-за процессов глобального потепления. Об этом сообщает издание RTL.

На доске на английском и исландском языках написано обращение к потомкам. В нём говорится, что памятник будет служить напоминанием о том, что надо бороться с климатическими изменениями. Иначе участь Окйёкюдля ждёт все ледники.

Фото © Twitter / Rice University

— Только вы узнаете, удалось ли нам это, — так завершается обращение будущим поколениям.

Ещё в 1890 году площадь ледника составляла 16 квадратных километров, а толщина — 50 метров. В наши дни от него остался только один квадратный километр толщиной около 15 метров.